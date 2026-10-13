A un mes de la visita del Papa León XIV, sigue alta la demanda en San Juan de pasajes y paquetes a Córdoba

La visita del Papa León XIV a Córdoba, prevista para el 10 de noviembre , ya moviliza a cientos de sanjuaninos que comenzaron a organizar su viaje para participar de la misa que el pontífice celebrará en el predio de la FAdeA . Desde San Juan hay distintas alternativas para viajar en excursiones organizadas, mientras que algunas empresas ya aseguran, en diálogo con Diario de Cuyo, que quedan pocos lugares disponibles.

El mensaje de Javier Milei al papa León XIV: "Nos unimos en oración por su salud"

"Nos vemos en Argentina", la confirmación del papa León XIV a Jorge Lozano de viajar tras ser operado

El movimiento también alcanza a parroquias y grupos religiosos, que contrataron colectivos para trasladarse hasta Córdoba. La mayoría de las empresas consultadas ya tiene sus itinerarios definidos , aunque aguardan mayores precisiones de la organización oficial sobre el operativo y los horarios de la jornada.

Una de las alternativas es la ofrecida por Mario Agüero Turismo , que tiene previsto salir durante la noche del 9 de noviembre para llegar a Córdoba el día 10. La propuesta contempla permanecer durante la jornada y regresar una vez finalizada la visita papal.

El paquete tiene un valor de $175.000 por persona , incluye desayuno durante el viaje y el traslado se realiza en coche semicama . Desde la empresa indicaron que quedan algunos lugares disponibles, aunque son pocos.

Otra de las opciones es la de Rocío Turismo , que prepara cinco colectivos: dos propios y otros tres pertenecientes a parroquias. Cada unidad tiene capacidad para 60 pasajeros , por lo que el operativo contempla el traslado de unas 300 personas.

En este caso, las salidas serán el 9 de noviembre en distintos horarios de la tarde, de acuerdo con la demanda. La empresa ofrece paquetes con dos noches de alojamiento por $260.000, una noche por $200.000, ambos con media pensión, y también una alternativa de $130.000 para ir y regresar en el día.

Desde la empresa señalaron que la demanda fue alta y que a mediados de agosto ya habían completado los cupos disponibles en apenas dos semanas.

Viajes con alojamiento en Carlos Paz

Otra propuesta es la de Alcázar Tour, que tiene previsto salir desde San Juan durante la noche del 8 de noviembre y ofrecer dos noches de alojamiento en Villa Carlos Paz.

El paquete tiene un costo de $310.000 por persona, con media pensión. El regreso está previsto para el 11 de noviembre y el itinerario contempla además una visita a Cura Brochero.

Desde la empresa informaron que quedan aproximadamente 10 lugares disponibles. Además, deberán trasladarse hasta Valle Fértil para recoger a otras 15 personas que forman parte del contingente.

En tanto, desde Turismo Bacur señalaron que la venta de pasajes viene más lenta en comparación con otras propuestas. La empresa ofrece un viaje a Córdoba con alojamiento por $350.000.

La salida está prevista para las 00:30 del 10 de noviembre, con llegada directamente al predio de la FAdeA. La propuesta contempla permanecer allí para esperar la misa, prevista para las 10, y se permite llevar banquitos o sillas plegables para hacer más llevadera la espera.

El regreso a San Juan está programado para el 11 de noviembre. Para quienes quieran mayor comodidad durante el viaje, la empresa ofrece un adicional de $50.000 para acceder a coche cama.

También se puede viajar por cuenta propia

Para quienes no quieran contratar un paquete turístico, otra alternativa es viajar en colectivos de línea hacia Córdoba Capital. Según los valores informados, los pasajes cuestan actualmente entre $77.000 y $93.000 por tramo, dependiendo de la empresa y el servicio elegido.

Los horarios disponibles permiten organizar el viaje para llegar durante la mañana y regresar posteriormente, o bien permanecer una o más noches en Córdoba y participar con mayor tranquilidad de las actividades previstas alrededor de la visita papal.

La llegada de León XIV a Córdoba será durante la mañana del 10 de noviembre, jornada en la que está prevista la misa en el predio de la FAdeA ante una multitud de fieles que viajarán desde distintos puntos del país.

Desde San Juan, organizaciones religiosas, parroquias y particulares ya reservaron sus lugares para formar parte de un acontecimiento que será seguido de cerca por miles de personas y que tendrá a Córdoba como epicentro de la visita del Papa a la Argentina.