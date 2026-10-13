    • 13 de octubre de 2026 - 09:34

    Paro de médicos de PAMI en San Juan: 96 horas de medida de fuerza por los bajos valores de las consultas

    Los profesionales vinculados a la obra social comenzaron este martes una protesta que se extenderá hasta el viernes.

    PAMI de San Juan

    PAMI de San Juan

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los médicos vinculados al PAMI (Programa de Atención Médica Integral) iniciaron este martes un paro de 96 horas en reclamo de una mejora en los valores que perciben por cada consulta. La medida se extenderá hasta el viernes.

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    Durante la protesta, los profesionales garantizarán las guardias de emergencia y la emisión de recetas, mientras que el resto de las prestaciones alcanzadas por el reclamo quedarán suspendidas.

    La doctora Sandra Brizuela, delegada en San Juan de la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines, explicó que la decisión responde a una situación económica que el sector considera insostenible. Según detalló, los médicos cobran $2.700 por cada atención, un monto que, afirmó, ya no les permite sostener su actividad en las condiciones actuales.

    Brizuela agregó que los ingresos mensuales rondan los $1.400.000 y aseguró que el sector llegó a un límite tras reiterados reclamos. La protesta busca visibilizar el impacto del esquema de pagos sobre los profesionales y exigir una mejora en lo que reciben por atender a los afiliados.

    Mientras dure el paro, los médicos esperan respuestas a sus planteos.

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