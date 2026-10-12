Paro de 96 horas en PAMI: médicos de cabecera y odontólogos suspenden la atención de rutina

La protesta regirá desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre en todo el país. Exigen una actualización urgente de los aranceles por paciente y cobertura de costos de consultorio. Solo habrá guardias y urgencias.

Los médicos de cabecera y odontólogos del PAMI llevarán a cabo un paro nacional de 96 horas que se extenderá desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. La medida de fuerza impactará en la atención habitual de miles de jubilados y pensionados a lo largo del país, como respuesta al deterioro de los ingresos del sector y al aumento sostenido de los costos operativos en los consultorios.

La protesta es convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA). El gremio exige un incremento en el monto fijo mensual por paciente asignado (cápita): los médicos reclaman pasar de los actuales $2.700 a $4.500 por afiliado (un suba del 67%), mientras que los odontólogos piden elevar los valores de $374 a un piso de $1.500. Desde la entidad gremial advirtieron que el poder adquisitivo real de los prestadores cayó a la mitad desde abril.

La respuesta del organismo Desde la conducción de PAMI señalaron que se mantienen abiertos los canales de diálogo con las organizaciones representantes de los profesionales para revisar el esquema tarifario en función de las posibilidades presupuestarias.

A su vez, destacaron que desde abril se viene implementando un plan de ordenamiento institucional orientado a dar mayor estabilidad al sistema asistencial y lograr la unificación de las cápitas. Precisaron además que los profesionales continúan cobrando adicionales por visitas a domicilio y atenciones realizadas fuera del cupo asignado.

Esquema de atención y recomendaciones Durante las cuatro jornadas de protesta no se prestarán los siguientes servicios habituales: