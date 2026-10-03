Condenaron a un enfermero de PAMI que vendía fentanilo por redes sociales

Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión luego de reconocer que sustraía fentanilo, bromuro de vecuronio y otros medicamentos para comercializarlos a través de redes sociales. La Justicia también dispuso su inhabilitación durante el mismo período para ejercer su profesión y ocupar cargos públicos.

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Se trata de Luis Emmanuel Benavidez , quien aceptó los hechos, las pruebas reunidas y la pena acordada con la Fiscalía en el marco de un acuerdo pleno. La resolución fue homologada por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros .

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años , quien murió el 9 de agosto de 2023 luego de consumir distintas sustancias. Entre los elementos entregados a los investigadores se encontraba su teléfono celular, capturas de conversaciones con Benavidez y un video registrado poco antes de su fallecimiento.

El análisis de los chats permitió reconstruir el vínculo entre ambos y las negociaciones por medicamentos de uso hospitalario . En uno de los intercambios, el enfermero le explicó al hombre las características del bromuro de vecuronio y sostuvo que era más potente que el fentanilo.

En otra conversación, Benavidez confirmó que tenía ampollas de fentanilo disponibles y mencionó un precio que los investigadores interpretaron como $100.000 . Además, el mismo día de la muerte le envió un audio de 17 segundos en el que le advertía sobre el riesgo de una sobredosis.

Después de esos mensajes, el enfermero intentó volver a comunicarse con el hombre, pero no obtuvo respuesta. La víctima fue encontrada sin vida en su departamento, donde también había una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio. La autopsia no pudo establecer con precisión la causa del fallecimiento, aunque no descartó una posible relación con causas toxicológicas.

Qué encontraron en la casa del enfermero

El 30 de septiembre de 2025, Gendarmería Nacional allanó la vivienda que Benavidez utilizaba en Rosario y la casa de sus padres, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

En el domicilio de Rosario fueron secuestradas cuatro ampollas de fentanilo, 99 frascos de bromuro de vecuronio y 98 jeringas, además de otros medicamentos. La investigación permitió establecer que los lotes de fentanilo y vecuronio habían ingresado previamente al Policlínico PAMI II, donde trabajaba el acusado.

En la vivienda de sus padres, los investigadores encontraron además una pistola Bersa calibre .22, un cargador y 51 municiones. Según se estableció durante la investigación, Benavidez no estaba registrado como legítimo usuario del arma.

Los medicamentos habían sido desviados del circuito hospitalario

Benavidez trabajaba en el Policlínico PAMI II desde 2014 y desde 2016 se desempeñaba en el área de Central de Materiales y Esterilización, dependiente del sector de Farmacia.

De acuerdo con la investigación, entre sus funciones no estaba la custodia de fármacos ni estupefacientes. Por ese motivo, la sustracción de los medicamentos fue encuadrada jurídicamente como hurto.

La trazabilidad de los productos permitió vincular las sustancias secuestradas con partidas que habían ingresado al policlínico. En particular, se pudo establecer el origen institucional de las ampollas de fentanilo y los frascos de bromuro de vecuronio encontrados durante los allanamientos.

Por qué fue condenado

El acuerdo judicial contempló los delitos de comercio de estupefacientes por el fentanilo, venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego, todos considerados en concurso real.

Además de la pena efectiva de cuatro años y seis meses, Benavidez quedó inhabilitado durante el mismo período para ejercer como enfermero y ocupar cargos públicos.

Para determinar la pena se tuvieron en cuenta, entre otros elementos, la cantidad y variedad de medicamentos encontrados, su desvío desde el ámbito hospitalario y el aprovechamiento de su condición de enfermero. Como atenuante, la Fiscalía consideró que no tenía antecedentes penales.