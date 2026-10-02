    • 2 de octubre de 2026 - 17:48

    Callejero Fino recibió prisión domiciliaria y la Justicia tuvo en cuenta las amenazas que denunció

    El cantante cumplirá la medida en una vivienda de Pilar con monitoreo electrónico. La Justicia también modificó la imputación por el arma encontrada en su camioneta.

    Callejero Fino.

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    Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 en la camioneta que conducía. La medida estará acompañada por monitoreo electrónico y comenzará a regir una vez que quede firme.

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    La Justicia también resolvió modificar la imputación y encuadró el hecho como portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración. La defensa había solicitado que se considerara una figura de menor gravedad, pero ese planteo fue rechazado porque el arma estaba al alcance del músico mientras circulaba por la vía pública.

    La pistola había sido encontrada durante un control realizado en Tigre, cuando Callejero Fino circulaba en una Volkswagen Amarok sin las chapas patente. El arma tenía la numeración suprimida y un cargador con 12 municiones. Una pericia determinó que estaba apta para disparar.

    El argumento de las amenazas

    Uno de los elementos considerados por la magistrada fueron las amenazas, hostigamientos y agresiones que el cantante había denunciado por parte de su exmánager, Mauricio Fernández. Callejero Fino sostuvo que llevaba el arma por temor y que no tenía intención de utilizarla con fines ilícitos.

    Según la resolución, ese relato fue acompañado por testimonios y denuncias previas incorporadas al expediente. Fernández, por su parte, se encuentra detenido en otra investigación judicial.

    La prisión domiciliaria se cumplirá en una vivienda de La Lonja, Pilar, donde permanecerá junto a su pareja. Hasta que se coloque la tobillera electrónica, se establecieron controles policiales semanales y en horarios discontinuos.

    La jueza también analizó los riesgos procesales vinculados con la expectativa de pena y los antecedentes penales del músico, quien había cumplido una condena de 7 años y 6 meses por robo doblemente agravado. Sin embargo, consideró el arraigo familiar y que la Fiscalía no se opuso a la morigeración de la detención.

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