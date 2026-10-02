Condenaron a los policías acusados de disparar a quemarropa contra un motociclista en San Juan

La jueza de juicio Flavia Allende condenó a los policías Fabián Andrés Bernal y Alejandro Meza , acusados de protagonizar un violento procedimiento en el que un motociclista terminó herido con 16 impactos de perdigones de goma . El hecho ocurrió el 17 de marzo de 2025 y llegó a juicio tras una investigación de la Fiscalía de Delitos Especiales .

Juicio a policías por el joven baleado: declaró la víctima y un testigo aportó un dato clave

Condenaron a tres policías que pedían coimas a conductores en la ruta

En su resolución, Allende impuso a Bernal una pena de dos años y seis meses de prisión condicional, además de cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos . El efectivo fue considerado autor material de abuso de armas agravado por su condición de funcionario policial, lesiones leves agravadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público , entre otros delitos contemplados en la acusación.

Por su parte, Alejandro Meza fue condenado a un año de prisión condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la Administración Pública.

La magistrada también dispuso que ambos policías se sometan al cuidado del Patronato de Liberados durante el plazo establecido y mantuvo su libertad, sin perjuicio de que otra autoridad judicial disponga lo contrario.

El episodio ocurrió cuando los efectivos de la Motorizada N°1 persiguieron a L.M., quien circulaba en su motocicleta. Según la acusación fiscal, los policías comenzaron el seguimiento porque el rodado tenía rota la luz delantera, sin que existiera un requerimiento previo para detenerlo.

Durante la persecución, Bernal, quien viajaba como acompañante, habría efectuado un disparo de escopeta sin impartir una orden previa ni contar con una justificación para utilizar el arma.

El joven recibió 14 impactos en la espalda y dos en el brazo derecho. Las lesiones fueron calificadas como leves y le provocaron una incapacidad de 10 días.

Tras el disparo, logró llegar hasta una estación de servicio ubicada en Ruta 40 y calle Centenario, donde pidió ayuda. En su declaración durante el juicio, aseguró que sintió un fuerte dolor y que posteriormente observó a los efectivos retirarse entre risas.

Los testimonios que complicaron a los efectivos

Durante el debate, una empleada de la estación de servicio y un hombre que cargaba combustible aportaron detalles sobre lo ocurrido inmediatamente después del disparo.

También declaró un tercer policía que participó del procedimiento. Si bien manifestó que no pudo identificar quién había accionado la escopeta, señaló que el arma no resulta sencilla de disparar mientras se circula en movimiento sobre una motocicleta y es manipulada por una sola persona.

La jueza de garantías Flavia Allende señaló que los fundamentos de la sentencia se conocerán el 26 de octbre a las 12 horas.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Especiales, representada por el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral. Mientras que la defensa por los abogados Gustavo Sánchez y Rosita Sánchez

Durante el proceso, Bernal y Meza negaron haber efectuado el disparo, aunque uno de sus compañeros los señaló en el marco de la investigación.

La sentencia de Allende dispuso, además, que se realicen las comunicaciones correspondientes a los organismos policiales y judiciales, junto con el cómputo de las penas impuestas.