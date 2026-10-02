El enfermero trucho del Rawson aceptó que estafó a una paciente y pasará seis meses en la cárcel

Víctor Arturo Godoy, el hombre de 39 años detenido por hacerse pasar por enfermero en los consultorios externos del Hospital Guillermo Rawson, acordó ir a juicio abreviado por el delito de estafa y aceptó recibir una pena de seis meses de prisión efectiva.

Se hacía pasar por enfermero en el Hospital Rawson y cobraba $60.000 por conseguir turnos: lo atraparon in fraganti

El enfermero trucho del Rawson trabajó en un hospital sanjuanino, pero lo echaron por mal desempeño

El acusado ya contaba con una condena condicional previa por un caso de violencia de género dictada en el año 2021, por lo que la nueva sentencia tiene consecuencias sobre su situación judicial, en la que solo corresponde cárcel. Por tal motivo, el fiscal Iván Grassi solicitó que Godoy quede con prisión preventiva hasta que la pena quede firme.

Por consejo de su abogado Gustavo Vila, Godoy se abstuvo de declarar y aceptó los cargos que presentó el Ministerio Público Fiscal en su contra. Los delitos contra su persona disminuyeron por que al final la investigación pudo establecer que sí era enfermero, pero que no trabajaba en el hospital de alta complejidad. De esta forma no atribuyeron el ejercicio ilegal de la profesión ni tampoco la adulteración de documentos públicos.

El juez de garantías Mariano Carrera homologó el acuerdo de juicio abreviado y dictó la sentencia de seis meses de cárcel a cumplir en el Penal de Chimbas. Hasta que la condena quede firme, también dispuso la prisión preventiva para el imputado.

Godoy quedó detenido esta semana luego de que una paciente detectara que una receta que le había entregado era falsa . El documento llevaba el sello y una firma atribuidos a un médico del Hospital Rawson, quien posteriormente negó haber confeccionado esa prescripción.

Godoy no dijo ninguna palabra durante la audiencia, ni dio su versión de los hechos.

Según la investigación, el acusado habría ofrecido conseguir turnos con especialistas o acelerar estudios médicos a cambio de dinero, con cobros que podían llegar hasta los $60.000. La maniobra fue descubierta cuando la persona que recibió la receta la presentó en la mesa de entrada del hospital para realizar la gestión correspondiente.

Al consultar al profesional cuyo nombre figuraba en el documento, el personal confirmó que la receta era apócrifa. Godoy todavía se encontraba en las inmediaciones de los consultorios externos, por lo que fue señalado y posteriormente detenido.

También había trabajado en un hospital de Albardón

En el marco de la investigación de la UFI Delitos Especiales, surgió además un antecedente laboral que ubicó a Godoy dentro del sistema sanitario provincial antes de la causa del Rawson.

Gustavo Vila, representante de la defensa de Godoy.

El hombre ingresó en 2020 al hospital José Giordano, de Albardón, y fue desvinculado en 2024 por motivos relacionados con mal desempeño o mala conducta, según pudo reconstruir la investigación. Desde entonces no podía trabajar en ningún centro de salud público, aunque sí en los privados o de forma particular. Sin embargo, el imputado indicó que se encontraba sin trabajo.