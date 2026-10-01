El enfermero trucho del Rawson trabajó en un hospital sanjuanino, pero lo echaron por mal desempeño

Víctor Arturo Godoy , el hombre de 39 años detenido por hacerse pasar por enfermero en los consultorios externos del Hospital Guillermo Rawson , tuvo un antecedente laboral en otro centro de salud público de San Juan. Según pudo reconstruir la investigación de la UFI Delitos Especiales, trabajó en el hospital José Giordano, de Albardón , donde ingresó en 2020 y fue despedido en 2024 por mal desempeño o mala conducta.

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Aunque todavía no está establecido qué función cumplía en ese establecimiento, el antecedente permite conocer que Godoy tuvo un vínculo laboral con el sistema sanitario provincial antes de quedar bajo investigación por las maniobras que habría realizado en el Rawson.

El dato cobra relevancia en una causa que busca determinar si el sospechoso cuenta con formación como enfermero o si utilizaba esa supuesta condición para generar confianza entre los pacientes .

Godoy fue detenido este martes en los consultorios externos del Hospital Rawson, luego de que una persona descubriera que una receta que le había entregado era falsa. El documento tenía el sello y una firma atribuida a un médico, quien negó haberlo confeccionado.

De acuerdo con la investigación, el acusado ofrecía conseguir turnos con especialistas o agilizar estudios médicos a cambio de dinero. Por esas supuestas gestiones cobraba distintas sumas, que podían alcanzar los 60.000 pesos.

La maniobra quedó al descubierto cuando el paciente presentó la receta en la mesa de entrada del hospital. Tras verificar su autenticidad con el profesional mencionado, el personal confirmó que el documento era apócrifo y señaló a Godoy, quien todavía permanecía en las inmediaciones.

Este viernes será la audiencia de formalización en la que Godoy quedará imputado por los delitos de estafa, ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de documentos públicos, en principio. También se sabrá se seguirá detenido o será investigado en libertad condicional.

La causa está a cargo del fiscal Iván Grassi, con la intervención del ayudante fiscal Pablo Orellano, de la UFI Delitos Especiales. Entre las medidas pendientes, los investigadores buscan establecer si Godoy mantiene algún vínculo laboral con organismos estatales, cuál era su función en el hospital de Albardón y si efectivamente tiene estudios o título de enfermería.

También intentan determinar si existen otras víctimas que hayan pagado por las supuestas gestiones dentro del Hospital Rawson.