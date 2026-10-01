Robaron el Club Deportivo Villa Hipódromo pese a estar al lado de una sede policial

Los delincuentes se llevaron materiales deportivos y una bomba utilizada para regar la cancha, pese a que el predio está junto a una subcomisaría.

La delincuencia volvió a golpear al fútbol de ascenso sanjuanino. Durante la madrugada de este jueves 1 de octubre, desconocidos ingresaron al Club Deportivo Villa Hipódromo, ubicado en inmediaciones de Paula y Tumbes, y sustrajeron distintos elementos que la institución utiliza para sus entrenamientos y el mantenimiento de la cancha.

De acuerdo con lo informado desde el club, los delincuentes se llevaron un bolso con 10 pelotas, 25 chalecos y cinco pares de botines que los jugadores suelen dejar en el camarín luego de las prácticas. Los elementos representan una pérdida significativa para una institución que participa en la Divisional B del fútbol sanjuanino.

Pero además del material deportivo, los ladrones se llevaron una bomba de agua utilizada para el riego del campo de juego. Se trata de una herramienta fundamental para el club, ya que permite mantener en condiciones la cancha donde diariamente se desarrollan los entrenamientos y actividades deportivas.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación entre los dirigentes es que el predio del Club Deportivo Villa Hipódromo se encuentra justo al lado de la Subcomisaría de Villa Hipódromo. A pesar de esa cercanía, los delincuentes lograron ingresar a las instalaciones y escapar con los elementos sustraídos.

Desde la institución expresaron su tristeza y preocupación por lo ocurrido. “Nos hicieron mucho daño”, manifestaron, al remarcar que deberán buscar alternativas para recuperar los materiales y poder continuar con normalidad con las actividades del club.