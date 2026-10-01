    • 1 de octubre de 2026 - 08:56

    Quién era Brian Oyola, el soldado voluntario que murió mientras hacía guardia en el RIM 22

    El joven fue hallado sin vida durante un cambio de guardia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22. La Justicia Federal investiga qué ocurrió.

    Brian Oyola.

    Brian Oyola.

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    Brian Oyola era un soldado voluntario que cumplía funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), en Marquesado, y murió mientras se encontraba realizando una guardia. Su fallecimiento ocurrió el martes por la noche y quedó bajo investigación de la Justicia Federal de San Juan.

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    El hallazgo se produjo alrededor de las 20:30, durante un cambio de relevo, cuando otro integrante de la fuerza llegó al puesto de guardia y encontró al joven sin vida. El episodio generó una fuerte conmoción dentro del regimiento y entre sus compañeros.

    Brian Oyola.

    Brian Oyola.

    Tras conocerse lo sucedido, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención el Juzgado Federal N.º 5 de San Juan, junto con la Fiscalía Federal. Personal especializado realizó las primeras tareas de investigación y las pericias en el lugar para intentar determinar qué ocurrió.

    Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte ni se difundieron detalles concluyentes sobre las circunstancias en las que perdió la vida el soldado. Por eso, cualquier hipótesis sobre lo ocurrido debe ser considerada con cautela mientras avanza la investigación.

    El Ejército Argentino confirmó el fallecimiento de un soldado voluntario de 19 años que se encontraba cumpliendo funciones en uno de los puestos de guardia del RIM 22, aunque inicialmente la institución no difundió públicamente su identidad.

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