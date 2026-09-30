Fiscal arremetió contra un juez por el sobreseimiento de un conductor que evadió un control policial y huyó 30 km

La fiscal Virginia Branca criticó con dureza la resolución del juez Carlos Lima, quien libró de culpa a Adrián Espejo Vega tras una persecución en San Juan.

El juez Carlos Lima y la fiscal Virginia Branca, ambos se desempeñan en el Procedimiento Especial de Flagrancia.

La resolución del juez de Flagrancia Carlos Lima, quien sobreseyó a Adrián Espejo Vega (25) tras evadir tres controles policiales y protagonizar una fuga de 30 kilómetros a bordo de un Renault 19, provocó la firme reacción del Ministerio Público Fiscal de San Juan. La fiscal coordinadora de la UFI Flagrancia, Virginia Branca, cuestionó con dureza el criterio del magistrado por considerar que actuó por fuera de sus atribuciones procesales.

La dura crítica de una fiscal a un juez de Flagrancia En declaraciones brindadas a 0264 Radio, Branca sostuvo que la decisión judicial no solo fue precipitada, sino que vulneró las reglas del sistema acusatorio. "El juez resolvió fuera del ámbito de competencias que tenía para resolver en esta instancia. El sobreseimiento no se lo pidió ni la defensa ni el Ministerio Público Fiscal", disparó la representante de la acusación.

Según la fiscal, el magistrado declaró la atipicidad del delito de resistencia a la autoridad sin que las partes lo solicitaran, dado que la defensa pedía la suspensión del juicio a prueba y la fiscalía ir a juicio oral. "Entendemos que el juez se ha apartado de una norma procesal, operativa y vigente", remarcó, calificando la resolución como "absolutamente prematura".

El núcleo de la controversia pasa por la tipificación de la violencia ejercida con el vehículo. Mientras el juez consideró que no hubo fuerza física ejercida contra los efectivos, la fiscalía sostuvo que la agresión se cometió con el propio automóvil. "Entendemos que el auto es el elemento utilizado precisamente como violencia para evadir el control policial", explicó Branca, agregando que "esa violencia se había manifestado cuando el conductor, al evadir la persecución policial, le tira el auto encima".

El hecho se inició en la Ruta Nacional 20 —durante el corte por un accidente fatal en Caucete— y finalizó en Médano de Oro. Espejo Vega transitaba además sin carnet de conducir, tarjeta verde, RTO ni seguro obligatorio.