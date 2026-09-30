Facundo Moyano estuvo 11 días en el hotel donde investigan un posible encuentro con Candela Arizaga

La Justicia confirmó que Facundo Moyano estuvo alojado durante 11 días en un hotel porteño donde se investiga si mantuvo un encuentro con Candela Arizaga mientras tenía vigente una prohibición de acercamiento y contacto. El dato surge de un informe elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) a partir de la documentación aportada por el establecimiento.

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Según el informe, Moyano ingresó al Aira Apart Hotel Buenos Aires el 31 de agosto y permaneció allí hasta el 11 de septiembre . Durante toda su estadía utilizó la habitación 603. El establecimiento entregó además de manera voluntaria el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad y los datos del personal que trabajó durante esos días.

Sin embargo, la documentación aportada por el hotel no registra a Candela Arizaga como huésped. El informe también advierte que no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas cuándo habría ocurrido el eventual encuentro entre ambos.

La investigación intenta establecer si Moyano incumplió la restricción perimetral que le había impuesto la Justicia. La medida establece que debe mantener una distancia mínima de 300 metros de Arizaga y abstenerse de mantener cualquier tipo de comunicación con ella mientras continúa el expediente.

En paralelo, según la información incorporada a la investigación, las celdas de telefonía móvil de Moyano y Arizaga habrían registrado actividad en las inmediaciones del hotel durante un período prolongado. Ese elemento todavía debe ser analizado en el marco de la causa y, hasta el momento, la Fiscalía no respondió las consultas realizadas por TN sobre ese punto.

El informe judicial aporta así un dato concreto: Moyano estuvo efectivamente en el hotel durante el período bajo investigación, pero la documentación entregada por el establecimiento no permite confirmar por sí sola que Arizaga haya estado allí ni que ambos hayan mantenido un encuentro.

Moyano está imputado por desobediencia

El exdiputado fue imputado por desobediencia el 19 de septiembre, luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos suficientes para investigar un eventual incumplimiento de la medida de restricción.

El episodio que originó la causa ocurrió el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes en las que Arizaga aparecía corriendo por avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, mientras Moyano avanzaba detrás de ella. La Policía de la Ciudad intervino en ese momento.

A partir de aquel episodio, Moyano quedó investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Como parte de las medidas cautelares, la fiscal Florencia Nocerez dispuso la prohibición de acercamiento y contacto.

La defensa del exdiputado solicitó posteriormente que se levantara la restricción, pero el pedido fue rechazado mientras continúa la investigación. Luego, sus abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron la representación y argumentaron que existían “desavenencias insalvables” sobre la estrategia que debía seguirse.

Arizaga pidió que se levante la perimetral

En paralelo, Candela Arizaga manifestó públicamente su intención de que se levante la restricción para poder mantener una conversación con Moyano y aclarar distintas cuestiones relacionadas con el expediente.

“Quiero que levanten la perimetral para tener una charla con él para poder aclarar todas mis dudas y muchas cosas”, expresó recientemente.

Además, su representación presentó un escrito en el expediente para solicitar una audiencia, con el objetivo de que Arizaga pueda explicar personalmente su voluntad y los motivos por los que considera que la medida debería ser revisada.

La presentación sostiene que la prohibición constituye una medida cautelar y que su continuidad debe analizarse teniendo en cuenta las circunstancias actuales del caso. También plantea que la voluntad de Arizaga debe ser escuchada dentro del proceso, sin que ello implique anticipar una posición respecto de la situación procesal de Moyano.

Por ahora, el nuevo informe confirma la presencia del exdiputado en el hotel durante los 11 días investigados, mientras que la eventual presencia de Arizaga y un posible encuentro entre ambos continúan bajo investigación judicial.