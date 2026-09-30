Asaltaron a una pareja de ancianos en Capital: los amenazaron con un arma y les robaron $62.000

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo a mano armada este miércoles por la noche en una vivienda de Capital. Dos delincuentes ingresaron al domicilio, redujeron a los propietarios y escaparon con $62.000 en efectivo .

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El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas en una vivienda de calle Hipólito Yrigoyen al 1100 , donde se encontraban una mujer de 78 años y su esposo, de 83 . Según el relato aportado a la Policía, los delincuentes llegaron hasta la puerta del domicilio y tocaron el timbre.

Cuando la mujer abrió la puerta de ingreso, uno de los sujetos la tomó de frente, le tapó la boca y la empujó , provocando que cayera al piso. Luego la arrastró hasta el sector del baño, donde se encontraba su marido, y ambos fueron trasladados hacia una de las habitaciones.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes intentaron atar a los dos adultos mayores mientras les exigían dinero. En medio del asalto, revolvieron distintas pertenencias de la vivienda hasta que la pareja les entregó $62.000 en efectivo .

En ese momento, uno de los ladrones habría extraído un arma de fuego para intimidarlos. Antes de escapar, obligaron a la mujer a acompañarlos hasta la puerta de ingreso para que la cerrara una vez que los delincuentes se retiraran.

Una vez que los asaltantes escaparon, la pareja logró comunicarse con el 911. Ambos presentaban hematomas en las muñecas, aparentemente producto de la maniobra utilizada por los delincuentes para reducirlos.

Familiares de las víctimas se hicieron presentes en el domicilio y aguardaron la llegada de una ambulancia de PAMI para que los adultos mayores fueran asistidos.

Dos detenidos

La investigación quedó en manos de personal de la Comisaría 28ª, con intervención de la Justicia. Los investigadores se apoyaron en registros de cámaras de seguridad de la zona, en los que habrían quedado filmados los sospechosos durante el hecho y sus movimientos posteriores.

Con este material se logró la aprehensión de dos hombres y además se informó el secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo, elementos que serán incorporados a la investigación.