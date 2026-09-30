Encontraron muerta a una joven de 20 años en Tigre: sospechan que su novio la mató y se fugó

Una joven de 20 años fue encontrada muerta este miércoles en su casa en la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre. La víctima, identificada como Aixa, fue hallada por su padre, que regresaba de trabajar. Según confirmaron familiares, estaba ahorcada y semidesnuda.

Un joven de 21 años lucha por su vida con el 80% del cuerpo quemado tras intentar rescatar sus cosas del incendio por el Zonda en Santa Lucía

Mateo Sepúlveda, el joven que venció un diagnóstico irreversible, estuvo tres años en la sombra y hoy hace historia en el atletismo argentino

El principal sospechoso es su pareja, Alejandro Daniel Sofía, de 25 años, quien tenía múltiples denuncias previas por violencia y había salido de la cárcel dos meses antes del crimen.

Tras el hecho, a las 5 de la mañana, el presunto agresor subió un video a sus redes sociales despidiéndose de sus amigos y desde entonces está prófugo.

La víctima y el sospechoso mantenían una relación desde hacía más de un año. Si bien en el último tiempo la joven le decía a su familia que se habían separado, una allegada afirmó que habrían retomado el vínculo.

De acuerdo con su testimonio, Aixa había denunciado a Sofía por violencia de género. Algunos testigos aseguraron haber visto en varias oportunidades cómo el hombre la ahorcaba y agredía en la vía pública. Incluso, los vecinos y su propio padre habían presentado denuncias.

Hace meses, la víctima había publicado en Facebook un alarmante mensaje: “La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. (...) Hoy, lo cuento; mañana, no sé”.

Sin embargo, la última denuncia formal que la víctima presentó este año fue retirada. “Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar. Pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer”, señaló la fuente cercana a la familia.

Estuvo preso, pero volvió a quedar en libertad

El sospechoso había estado preso hasta hace dos meses por lesiones y amenazas. Además, tiene antecedentes por robo y violencia. Según allegados a la víctima, “fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género”.

Por razones que las fuentes cercanas a Aixa desconocen, Sofía volvió a contactarla. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, hay testigos que los vieron juntos en el barrio este martes.

El miércoles en la noche, cuando la joven estaba sola en la casa donde vivía con su papá, entre las calles 12 de Octubre y 9 de Julio, fue atacada y asesinada.

El último mensaje que publicó Daniel Alejandro Sofía es un estado de Whatsapp donde reveló su intención de quitarse la vida y se despidió de sus amigos. Tras radicarse la denuncia, se activó el operativo policial para localizarlo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo.

Este miércoles, amigos y familiares de Aixa se congregaron frente a su casa y luego realizaron una manifestación en el puente de Dique Luján para exigir justicia.