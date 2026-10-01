Forcejeó con una embarazada tras intentar robar una caja de herramientas de una camioneta en Rawson

Un joven de 20 años fue aprehendido en Rawson luego de que presuntamente intentara sustraer una caja de herramientas del interior de una camioneta . El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles y terminó con una particular escena: la damnificada, una mujer embarazada, forcejeó con el sospechoso hasta la llegada de los efectivos policiales.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 19:46 , cuando personal del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales realizaba recorridas de prevención en el marco del Operativo Prevención del Delito.

Los efectivos recibieron un aviso a través del equipo de comunicación sobre un hombre que habría sacado una caja de herramientas del interior de una camioneta estacionada en inmediaciones de Vidart y Constitución, en Rawson .

Poco después ingresó otro llamado a la línea de emergencias 911 , que alertaba que el presunto autor del hecho había sido localizado en la zona de Mariano Moreno y Vidart . Ante esta situación, los policías se dirigieron inmediatamente al lugar.

Al arribar, los uniformados encontraron a una mujer embarazada, identificada como Yanina Vanesa Pacheco, de 40 años , forcejeando con un hombre. Los efectivos intervinieron y procedieron a la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento, los policías constataron que el joven llevaba consigo, dentro de una caja de cartón, las herramientas que habían sido denunciadas como sustraídas. El elemento quedó secuestrado como parte de la investigación.

El detenido fue identificado como Aníbal Nicolás Tapia, de 20 años, y quedó vinculado a una causa por hurto en grado de tentativa.

Tras la intervención policial se dio aviso a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien consultó con la fiscal de turno, Virginia Branca. La representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.