La madre de una jueza sanjuanina fue estafada por su enfermero de confianza: le robó $4,3 millones

Un enfermero, Jorge David Caballero Cortez, que estaba a cargo del cuidado de la madre de una jueza sanjuanina fue investigado por una estafa de más de $4,3 millones , luego de utilizar los datos de su tarjeta de crédito para realizar compras y transferencias sin autorización. El hombre aprovechó la confianza que había construido con la mujer para acceder a una de sus billeteras virtuales y utilizar los fondos en beneficio propio.

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El caso llegó a la Justicia después de que la magistra, que se desempeña como jueza de impugnación, Ana Lía Larrea denunciara los movimientos desconocidos en representación de su madre, A.M.P. Al revisar los resúmenes de la tarjeta, detectaron numerosos consumos que ninguna de las dos reconocía.

La investigación, liderada por el fiscal Pablo Martín, permitió establecer que las operaciones habían comenzado a principios de año y duraron entre cinco o seis meses. Primero fueron compras de montos pequeños, pero con el correr de los meses los gastos aumentaron e incluso se registraron transferencias de dinero.

Según explicó el Ministerio Público Fiscal, el acusado se desempeñaba en tareas vinculadas al cuidado de la salud de la mujer. En ese contexto, y aprovechando la relación de confianza, habría conseguido acceder a los datos de una tarjeta de crédito y posteriormente utilizarlos para efectuar operaciones en distintos comercios y realizar movimientos hacia una cuenta propia.

La pesquisa permitió identificar varias de esas transacciones, lo que facilitó establecer el perjuicio económico, que ascendió a $4.308.000.

Reparó el daño y fue sobreseído

El acusado, Jorge David Caballero Cortéz, fue formalmente imputado en agosto de 2026 por el delito de defraudación informática. Durante aquella audiencia, su defensa Leonardo Miranda propuso una reparación integral del daño, una salida alternativa que fue puesta a consideración de la víctima y aceptada.

El imputado abonó la totalidad de los $4.308.000 mediante un depósito realizado ese mismo día. El cumplimiento de la reparación fue acreditado ante la Fiscalía.

Este miércoles 30 de septiembre, en una audiencia realizada en la Sala 7, el fiscal Martín solicitó el sobreseimiento de Caballero Cortez, al constatar que había cumplido con las condiciones acordadas. El planteo fue admitido por la Justicia.

El juez de garantías Sergio López Martí.

De esta manera, el hombre quedó sobreseído por el hecho investigado, sin medidas pendientes de cumplimiento.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que, aunque la causa queda cerrada por la reparación integral, el antecedente de haber sido imputado y posteriormente sobreseído queda registrado. Además, explicaron que este beneficio puede otorgarse una sola vez en el plazo de un año, por lo que una eventual nueva denuncia podría impedirle acceder nuevamente a esa alternativa.