Crimen de Nicole Bajinai: complicaron al principal sospechoso y extendieron su prisión preventiva

image , ocurrido en octubre de 2025 en Capital , sumó un elemento que complica la situación judicial de Juan Alfredo Carrizo, alias “El Chato” . El principal sospechoso continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial luego de que la Justicia extendiera por cinco meses su prisión preventiva y la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

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La novedad más importante de la audiencia fue el resultado de las pericias balísticas, que determinaron que el arma utilizada para matar a la joven era de guerra. Hasta ahora, la investigación contemplaba la utilización de un arma de uso civil.

A partir de ese resultado, Carrizo quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de guerra y portación de arma de guerra, una calificación que agrava su situación procesal.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 4 de octubre de 2025, en el barrio Echeverría. Según la reconstrucción fiscal, una disputa entre grupos terminó con Bajinai, de 22 años, asesinada de un disparo a corta distancia en la cabeza, con ingreso del proyectil por la zona posterior de la oreja izquierda.

Tras el ataque, Carrizo intentó escapar y se ocultó en una vivienda del mismo barrio. Finalmente, fue localizado por efectivos policiales durante un operativo de búsqueda.

Nicole Bajinai.

En su primera audiencia, el acusado sostuvo que no había tenido intención de lastimar a la joven. Según su versión, había sacado un revólver calibre .38 para intervenir en una pelea que involucraba a sus sobrinos y disparó cuando Bajinai lo sujetó de una mano.

La hipótesis de la defensa apuntó a que actuó para protegerse y resguardar a sus familiares, mientras que la investigación reunió evidencia balística y testimonios que sostienen la acusación.

Un posible juicio abreviado por el homicidio

Otro dato que surgió durante el proceso es que existirían conversaciones entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal para analizar una salida mediante juicio abreviado. Sin embargo, hasta el momento no se habría formalizado ningún acuerdo.

Carrizo ya había cumplido condenas por hechos vinculados con violencia intrafamiliar, amenazas y desobediencia a una orden judicial. Recuperó la libertad en marzo de 2025, meses antes del crimen de Bajinai.

Escena del crimen.

Con la prórroga dispuesta, el acusado permanecerá detenido mientras la Fiscalía completa las medidas pendientes y define cómo continuará el proceso.