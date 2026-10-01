Investigan la muerte de una nena de 11 años en Berazategui: cuatro familiares fueron detenidos

La muerte de una nena de 11 años en Berazategui generó un fuerte giro en la investigación luego de que los primeros resultados de la autopsia detectaran lesiones compatibles con golpes y posibles indicios de un abuso sexual previo. Por el caso, cuatro familiares quedaron detenidos y la Justicia intenta determinar qué ocurrió antes del fallecimiento.

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La víctima fue identificada como Nerea Geraldine Pereira . El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una menor sin vida.

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron al domicilio, encontraron a la niña fallecida. De acuerdo con la información incorporada a la causa, poco antes uno de sus familiares la había encontrado en el baño y había trasladado el cuerpo. Una ambulancia acudió posteriormente al lugar y confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la investigación había comenzado como una averiguación de causales de muerte y se había considerado la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia modificaron el rumbo del expediente.

Los forenses detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda y signos de hemorragia interna . Además, encontraron lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual ocurrido con anterioridad . Estos elementos son preliminares y deberán ser complementados con otros estudios para establecer su alcance.

A partir de esos resultados, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N.º 3 de Berazategui, ordenó nuevas medidas para reconstruir las últimas horas de vida de la menor y determinar las circunstancias de su muerte.

Cuatro familiares detenidos

En el marco de la investigación se realizaron allanamientos de urgencia y fueron detenidos cuatro familiares directos de Nerea: su madre, Rocío Pereira; su abuela, Mónica Villalba; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

La causa pasó a investigarse provisoriamente bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevos elementos al expediente. La Justicia tampoco descarta que pueda haber nuevas detenciones.

Mientras continúa la pesquisa, la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui quedó a cargo de distintas diligencias ordenadas por la fiscalía. El objetivo central es establecer cómo se produjeron las lesiones y qué sucedió en el entorno de la niña antes de su muerte.