Femicidio seguido de suicidio en Chimbas: la autopsia confirmó cómo murió la pareja y reconstruyeron sus últimos minutos

La investigación por el femicidio seguido de suicidio en el Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, sumó este viernes información determinante. El fiscal Iván Grassi confirmó que los resultados de las autopsias respaldaron la hipótesis inicial: Fanny Edith Figueroa, de 58 años, fue asesinada por su pareja, Gustavo Daniel Maldonado, de 59, quien posteriormente se quitó la vida.

San Juan ya registra tres femicidios en 2026 y enciende las alertas con registros que no se veían desde 2019

En una rueda de prensa, el funcionario judicial precisó que la mujer murió como consecuencia de un ataque con arma blanca, mientras que Maldonado falleció por la ingesta de una sustancia tóxica. La misma sustancia sería la que utilizó para matar al perro de la pareja.

Por otro lado, DIARIO DE CUYO tuvo acceso a la reconstrucción de los hechos y pudo conocer que, después de degollar a Figueroa con un cuchillo, Maldonado habría intentado quitarse la vida de distintas maneras. Esos intentos habrían fracasado hasta que finalmente consumió el veneno que terminó provocándole la muerte.

Uno de los datos más relevantes que aportó Grassi fue la estimación sobre la data de muerte. Aunque inicialmente se manejaba que los fallecimientos podían haber ocurrido entre tres y cinco días antes del hallazgo, los nuevos estudios permitieron ampliar ese período.

“Ya estamos hablando de más de siete días”, señaló el fiscal, quien explicó que durante la mañana del viernes se realizó una nueva inspección en la vivienda con la participación de especialistas en entomología forense, encargados de analizar las larvas presentes en los cuerpos.

El trabajo de laboratorio busca precisar cuándo ocurrieron las muertes. Según la reconstrucción que manejan los investigadores, el hecho habría sucedido alrededor del 21 de septiembre, es decir, diez días antes del anuncio de los resultados.

La pareja fue encontrada sin vida el jueves, luego de que un vecino se acercara a la vivienda ante la ausencia de ambos durante varios días. Al percibir un fuerte olor proveniente del domicilio, alertó a las autoridades.

Sin denuncias previas ni indicios de participación de terceros

Durante la conferencia, Grassi también descartó que existieran antecedentes de violencia de género registrados en San Juan. Según explicó, la pareja llevaba aproximadamente seis años radicada en la provincia y no había denuncias, exposiciones ni intervenciones policiales vinculadas con conflictos entre ambos.

El fiscal agregó que los vecinos los describían como una pareja normal y que el hijo de Figueroa, quien no era hijo en común del matrimonio, tampoco le había referido problemas durante sus últimas comunicaciones con ella.

Respecto de la escena, reiteró que no había signos de ingreso forzado. Las puertas estaban cerradas, las llaves permanecían colocadas y no se encontraron elementos que apuntaran a la intervención de otras personas.

“Se descarta la participación de terceras personas”, afirmó Grassi. También indicó que los teléfonos celulares secuestrados serán sometidos a pericias para determinar si contienen algún mensaje o información que permita conocer qué ocurrió antes del desenlace.

La investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio

Con Maldonado identificado como el presunto autor del crimen y fallecido en el lugar, la Fiscalía no prevé formular una imputación contra otra persona por estos hechos.

Los familiares de la pareja, oriunda de Pergamino, Buenos Aires, no residían en San Juan y se esperaba su llegada a la provincia para avanzar con los trámites correspondientes.

Mientras tanto, los investigadores continúan con los estudios de laboratorio y el análisis de los elementos secuestrados para completar la reconstrucción de una tragedia que, de acuerdo con las primeras conclusiones forenses, habría ocurrido varios días antes de que el olor alertara a los vecinos.