Femicidio seguido de suicidio en Chimbas: todo lo que se sabe del caso y las teorías que manejan los investigadores sobre la tragedia

La investigación por el hallazgo de un matrimonio sin vida en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, sumó precisiones luego de la rueda de prensa del fiscal Iván Grassi , quien confirmó que la principal hipótesis es un femicidio seguido de suicidio . Los cuerpos fueron encontrados junto a la mascota de la pareja, después de que un vecino alertara a la Policía este jueves por un fuerte olor proveniente del domicilio.

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El funcionario judicial aclaró que se trata de una hipótesis preliminar y que los resultados de las autopsias serán determinantes para establecer las circunstancias exactas de las muertes. Los fallecidos son Fanny Edith Figueroa, de 58, y Gustavo Daniel Maldonado, de 59 años. Ambos eran oriundos de la localidad de Pergamino, en Buenos Aires, pero estaban radicados en San Juan hace unos cuatro o cinco años.

Según pudo saber DIARIO DE CUYO , Figueroa presentaba varias heridas cortopunzantes en su cuerpo, se cree que fue acuchillada por su esposo Maldonado. Luego de cometer el crimen, el hombre trató de quitarse la vida de varias formas hasta que lo logró. También presentaba cortes en su cuerpo.

Los investigadores vieron una soga y también una situación que les llamó la atención. El Caniche Toy encontrado muerto tenía espuma blanca en su boca, se cree que pudo haber sido envenenado. Tampoco descartan que Maldonado haya consumido algún tipo de veneno.

En la escena del crimen y posterior suicidio, los investigadores hallaron un cuchillo, que fue peritado y secuestrado. Estiman que fue el utilizado por Maldonado para realizar el macabro acto contra su esposa.

Una vivienda cerrada y sin signos de ingreso forzado

De acuerdo con las primeras pericias, la casa no presentaba indicios de haber sido violentada desde el exterior. El inmueble tenía rejas de seguridad en todo su perímetro y la puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro, con el manojo colocado en la cerradura.

Además, los investigadores no encontraron desorden ni faltantes de objetos de valor. Los teléfonos celulares de ambas víctimas permanecían en el lugar, por lo que, hasta el momento, no se advierten elementos que apunten a un robo o a la intervención de terceros.

El matrimonio llevaba varios días fallecido

El médico legista estimó inicialmente que los fallecimientos habrían ocurrido entre tres y cinco días antes del hallazgo. Sin embargo, Grassi remarcó que la fecha precisa y las causas de muerte deberán confirmarse mediante los estudios forenses.

Fanny fue encontrada muerta junto con su esposo y su mascota.

DIARIO DE CUYO le consultó a vecinos de la zona sobre cuándo fueron vistos por última vez Fanny y Gustavo. Según señalaron, algunos se trataron de comunicar con Fanny, pero los mensajes de WhatsApp no le llegaban. La última conexión que tuvo fue el 21 de septiembre en la tarde. Por otro lado, sabían ver a Gustavo sacar a pasear al perrito, pero esa imagen no se vio más por el barrio hace días. Ambos también concurrían a un quiosco cercano a la casa y no mostraban tener problemas entre ellos, así como tampoco problemas con terceros.

No había denuncias previas en CAVIG

Uno de los puntos que destacó el fiscal fue la ausencia de antecedentes judiciales por violencia de género. Al consultar los registros de la Unidad Fiscal CAVIG, se confirmó que la mujer no había presentado denuncias contra su pareja.

Tampoco se detectaron, de manera preliminar, registros previos contra el hombre.

La causa continúa con el análisis de la escena, el secuestro de elementos de interés y las pericias correspondientes. La fiscalía aguarda los resultados de las autopsias para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y confirmar la hipótesis inicial.

Fanny y Gustavo en redes sociales.

Una casa sumida en una crisis económica

Según pudo saber este diario, Fanny era ama de casa y Gustavo se encontraba desempleado y había hallado un trabajo como sereno en una escuela cercana. Al parecer el matrimonio había contraído varias deudas en el último tiempo.