    • 1 de octubre de 2026 - 16:17

    Se conocieron las identidades de la pareja hallada muerta en Chimbas: confirman la hipótesis de femicidio seguido de suicidio

    La causa se orienta firmemente hacia un femicidio seguido de suicidio. Las víctimas eran oriundas de Buenos Aires. Atravesaban una difícil situación económica y deudas.

    Fanny Edith Figueroa y Gustavo Daniel Maldonado, la pareja del femicidio seguido de suicidio ocurrido en Chimbas.

    Fanny Edith Figueroa y Gustavo Daniel Maldonado, la pareja del femicidio seguido de suicidio ocurrido en Chimbas.

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    La última conexión que se le vio en WhatsApp a Fanny fue el 21 de septiembre a la tarde.&nbsp;
    La última conexión que se le vio en WhatsApp a Fanny fue el 21 de septiembre a la tarde. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el avance de las horas se van conociendo nuevos y reveladores detalles sobre el dramático hallazgo ocurrido este jueves en el Loteo 30 de Agosto, en el departamento Chimbas. Las fuentes judiciales e investigativas confirmaron a este diario las identidades de la pareja encontrada sin vida dentro de la vivienda junto a su mascota.

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    Quiénes eran las víctimas fatales

    Se trata de "Fanny" Figueroa y Gustavo Daniel Maldonado, una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires que residía en San Juan. Maldonado se desempeñaba como sereno en una escuela, mientras que Figueroa era ama de casa. De acuerdo con los primeros trascendidos del entorno y la investigación, ambos atravesaban un momento económico complejo, marcado por una importante acumulación de deudas.

    Asimismo, tal como adelantó DIARIO DE CUYO, con el correr de los peritajes se confirma la peor hipótesis de las autoridades: se trataría de un femicidio seguido de suicidio.

    El macabro hallazgo

    La trágica escena se descubrió a partir de un llamado al 911 realizado por un vecino de la zona, quien alertó a las fuerzas de seguridad al percibir un fuerte olor nauseabundo que emanaba de la propiedad, sumado a que llevaba varios días sin ver a los residentes.

    Ante el aviso, efectivos de la Seccional 26ª acudieron al lugar. Al asomarse por una de las ventanas, los uniformados observaron los cuerpos tendidos en el interior, por lo que ingresaron al domicilio y constataron el fallecimiento de la pareja y también del perro de la familia.

    Ambos eran de Pergamino de Buenos Aires. Hace cuatro o cinco a&ntilde;os estaban radicados en San Juan.&nbsp;

    Ambos eran de Pergamino de Buenos Aires. Hace cuatro o cinco años estaban radicados en San Juan.

    En el lugar trabajó el equipo especialista de la División Criminalística recolectando pruebas, al tiempo que las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales para terminar de reconstruir la mecánica y la cronología del hecho.

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