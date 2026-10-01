La peor hipótesis sobre la doble tragedia en Chimbas: trabajan para esclarecer las causas de muerte de una pareja

El macabro hallazgo ocurrió este jueves en una vivienda del Loteo 30 de Agosto. Un vecino llamó al 911 alertado por los olores nauseabundos y la falta de novedades sobre los residentes.

Una conmocionante escena fue descubierta este jueves en el departamento Chimbas. Dos personas y su perro fueron encontrados sin vida en el interior de un domicilio ubicado en el Loteo 30 de Agosto, en un suceso que moviliza a la Justicia sanjuanina y que, con el paso de las horas, comenzó a orientarse hacia la hipótesis más dramática: un presunto femicidio seguido de suicidio.

El procedimiento se desencadenó tras un llamado al 911 por parte de un vecino de la zona, quien alertó a las autoridades al percibir un fuerte olor nauseabundo que emanaba de la vivienda, sumado a que hacía varios días no veía a los ocupantes del lugar.

Ante el aviso, efectivos de la Seccional 26ª intervinieron. Al observar a través de una de las ventanas que dos cuerpos yacían tendidos dentro de la casa, los uniformados ingresaron al lugar y constataron el fallecimiento de ambas personas, como así también de la mascota familiar.

En la escena trabajó personal de la División Criminalística realizando los primeros peritajes de rigor para intentar precisar la mecánica de lo ocurrido dentro de la propiedad. Por su parte, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales quedó al frente de las actuaciones y caratuló preventivamente la causa como muerte dudosa.