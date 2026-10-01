    • 1 de octubre de 2026 - 15:16

    La peor hipótesis sobre la doble tragedia en Chimbas: trabajan para esclarecer las causas de muerte de una pareja

    El macabro hallazgo ocurrió este jueves en una vivienda del Loteo 30 de Agosto. Un vecino llamó al 911 alertado por los olores nauseabundos y la falta de novedades sobre los residentes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una conmocionante escena fue descubierta este jueves en el departamento Chimbas. Dos personas y su perro fueron encontrados sin vida en el interior de un domicilio ubicado en el Loteo 30 de Agosto, en un suceso que moviliza a la Justicia sanjuanina y que, con el paso de las horas, comenzó a orientarse hacia la hipótesis más dramática: un presunto femicidio seguido de suicidio.

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    Ante el aviso, efectivos de la Seccional 26ª intervinieron. Al observar a través de una de las ventanas que dos cuerpos yacían tendidos dentro de la casa, los uniformados ingresaron al lugar y constataron el fallecimiento de ambas personas, como así también de la mascota familiar.

    En la escena trabajó personal de la División Criminalística realizando los primeros peritajes de rigor para intentar precisar la mecánica de lo ocurrido dentro de la propiedad. Por su parte, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales quedó al frente de las actuaciones y caratuló preventivamente la causa como muerte dudosa.

    Hasta el momento no se han difundido de manera oficial las identidades de los fallecidos. Los investigadores aguardan los resultados del trabajo forense y los informes de autopsia para determinar fehacientemente las causas y la data exacta de los decesos.

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