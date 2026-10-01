    • 1 de octubre de 2026 - 14:39

    Dos personas fueron halladas muertas en una vivienda de Chimbas: investigan las causas

    Un vecino dio aviso al 911 luego de percibir un fuerte olor y advertir que hacía varios días no veía a los habitantes de la casa. La UFI Delitos Especiales investiga el caso como muerte dudosa.

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    IMAGEN ILUSTRATIVA.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos personas fueron encontradas sin vida este jueves en el interior de una vivienda ubicada en el Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, en un hecho que ahora es investigado por la Justicia para determinar cómo y cuándo se produjeron las muertes.

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    El procedimiento comenzó a partir del llamado de un vecino al 911. Según trascendió, el hombre habría percibido un fuerte olor nauseabundo proveniente de la propiedad y, además, llevaba un tiempo sin ver a quienes residían en el lugar.

    Ante esta situación, personal de la Seccional 26ª se trasladó hasta la vivienda. Los efectivos observaron desde una de las ventanas que había personas tendidas en el interior, por lo que ingresaron al domicilio y confirmaron el fallecimiento de ambas.

    Tras el hallazgo se dio intervención a la División Criminalística, cuyos especialistas realizaron las primeras tareas en la escena para intentar determinar qué ocurrió dentro de la casa.

    La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que por el momento caratuló el expediente como muerte dudosa. La principal tarea de los investigadores será establecer las circunstancias y las causas de los fallecimientos.

    Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de las dos personas encontradas muertas. Tampoco se informaron indicios que permitan determinar públicamente si se trató de un hecho accidental, natural o si hubo participación de terceros.

    Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias y los estudios correspondientes para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

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