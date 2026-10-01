    • 1 de octubre de 2026 - 16:31

    Murió un menor de 13 años tras ser atropellado por un camión de la Municipalidad de San Martín

    Ocurrió en la intersección de calles Laprida y Belgrano. La víctima, de 13 años, circulaba en bicicleta y habría llevado puestos auriculares. El rodado mayor pertenecería a la comuna.

    Foto: gentileza Radio Láser.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una tragedia conmueve por estas horas al departamento San Martín. Un menor de 13 años habría fallecido tras ser atropellado por un camión perteneciente a la municipalidad mientras circulaba en bicicleta.

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    El siniestro vial se registró en la intersección de calle Laprida y Belgrano, una zona que rápidamente se vio conmocionada por el despliegue policial y de emergencias médicas.

    Foto: Gentileza Radio L&aacute;ser.

    Foto: Gentileza Radio Láser.

    Los detalles del hecho

    De acuerdo a las primeras informaciones recabadas en el lugar, el trágico episodio ocurrió cuando el adolescente, de 13 años, circulaba a bordo de su bicicleta.

    Por motivos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, el rodado menor fue embestido por un camión afectado a tareas municipales.

    Fuentes policiales indicaron que, según los primeros testimonios y pericias preliminares, el menor vendría circulando con auriculares puestos al momento del impacto, una circunstancia que es evaluada por los investigadores para determinar cómo se produjo la mecánica del accidente.

    Debido a la gravedad del episodio y a la espera de los informes periciales definitivos, desde las autoridades judiciales y policiales se maneja la información en potencial, a la espera del parte oficial y el avance de las diligencias de rigor en el lugar del hecho.

    Operativo en la zona

    Trabajaban en el lugar efectivos de la Comisaría jurisdiccional, personal de la División Criminalística y peritos de la Policía de San Juan para realizar las pericias de rigor y esclarecer las responsabilidades en este doloroso suceso que enluta a la comunidad sanjuanina.

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