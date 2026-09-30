Adiós a una leyenda: murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la inolvidable voz de Topo Gigio

El actor y doblador italiano falleció a los 100 años en su ciudad natal. Durante más de cuatro décadas, le dio vida y personalidad al entrañable ratoncito creado por Maria Perego.

El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo murió este miércoles a los 100 años en su residencia de la localidad de Santo Stefano di Briga, en Messina, dejando una profunda huella en la televisión internacional gracias a su recordado rol como la voz oficial e histórica de Topo Gigio.

El círculo íntimo del artista informó que el funeral se llevará a cabo este jueves 1 de octubre, a partir de las 15:30, en la iglesia de San Giovanni Battista de su ciudad natal. Mazzullo había celebrado su centenario el pasado 6 de junio rodeado de familiares, amigos y vecinos del pueblo al que había regresado para vivir tras retirarse de los escenarios.

Una trayectoria ligada a un ícono infantil El vínculo artístico entre Mazzullo y el tierno ratoncito comenzó oficialmente en 1961 en la cadena italiana RAI y se extendió de manera ininterrumpida hasta 2006. Durante esas cuatro décadas y media, el actor no solo nutrió vocalmente al personaje creado por Maria Perego, sino que moldeó buena parte de su entrañable personalidad.

A lo largo de su carrera, el intérprete llevó al personaje más allá de las fronteras italianas, participando en el prestigioso programa estadounidense The Ed Sullivan Show y consolidando una extensa trayectoria en el teatro, la radio y la televisión de su país. Asimismo, formó parte del tradicional festival infantil Zecchino d'Oro interpretando a Richetto.