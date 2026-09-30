Adiós a una leyenda: murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la inolvidable voz de Topo Gigio

El actor y doblador italiano Peppino Mazzullo murió este miércoles a los 100 años en su residencia de la localidad de Santo Stefano di Briga, en Messina, dejando una profunda huella en la televisión internacional gracias a su recordado rol como la voz oficial e histórica de Topo Gigio.
El círculo íntimo del artista informó que el funeral se llevará a cabo este jueves 1 de octubre, a partir de las 15:30, en la iglesia de San Giovanni Battista de su ciudad natal. Mazzullo había celebrado su centenario el pasado 6 de junio rodeado de familiares, amigos y vecinos del pueblo al que había regresado para vivir tras retirarse de los escenarios.
Una trayectoria ligada a un ícono infantil
El vínculo artístico entre Mazzullo y el tierno ratoncito comenzó oficialmente en 1961 en la cadena italiana RAI y se extendió de manera ininterrumpida hasta 2006. Durante esas cuatro décadas y media, el actor no solo nutrió vocalmente al personaje creado por Maria Perego, sino que moldeó buena parte de su entrañable personalidad.
A lo largo de su carrera, el intérprete llevó al personaje más allá de las fronteras italianas, participando en el prestigioso programa estadounidense The Ed Sullivan Show y consolidando una extensa trayectoria en el teatro, la radio y la televisión de su país. Asimismo, formó parte del tradicional festival infantil Zecchino d'Oro interpretando a Richetto.
Entre sus legados más recordados en la cultura popular infantil se encuentra la célebre frase "Ma cosa mi dici mai?" ("¿Pero qué me dices?"), una muletilla que el propio actor incorporó y convirtió en sello indiscutido de la identidad de Topo Gigio.