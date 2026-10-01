San Juan ya registra tres femicidios en 2026 y enciende las alertas con registros que no se veían desde 2019

La provincia de San Juan se encuentra conmocionada y en estado de alerta tras el registro de dos femicidios en menos de 47 días, el último de ellos perpetrado en el Loteo 30 de Agosto . Con estos hechos de extrema violencia, la cifra trágica asciende a tres mujeres asesinadas en lo que va de 2026, identificadas como Gemma, Camila y Fanny, encendiendo todas las alarmas en el ámbito judicial y en las organizaciones de protección de derechos.

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La escalada de violencia de género genera profunda preocupación institucional, marcando un repunte en las estadísticas locales que no se visualizaba con esta intensidad desde hacía varios años.

Gemma Giselle Álvarez (34): Fue asesinada el 30 de julio de 2026 en plena vía pública, en el departamento Chimbas. Gemma iba en su moto rumbo a su trabajo cuando fue interceptada y atacada a puñaladas por su expareja, sobre quien ya pesaban denuncias previas por violencia de género. Tras el brutal ataque, el femicida se dio a la fuga pero fue detenido horas más tarde por las fuerzas de seguridad.

Camila Agustina Vecchiarello (26): Oriunda de Rosario, se había mudado a San Juan para realizar su formación como aspirante a Gendarmería Nacional. Fue asesinada de 10 puñaladas en su vivienda de la localidad calingastina de Barreal, en un hecho ocurrido entre la noche del sábado 12 y la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2026. La autopsia determinó además que cursaba un embarazo. Por el crimen fue detenido su esposo y pareja de convivencia, Carlos Gonzalo Rivero, quien intentó plantar la hipótesis de un suicidio, versión que fue descartada por la fiscalía y la junta médica, dictándosele prisión preventiva.

Para dimensionar la gravedad del contexto actual, es necesario retrotraerse al año 2019, periodo que hasta el momento ostentaba el triste récord reciente con un total de cinco femicidios en suelo sanjuanino.

Aquel año, los crímenes estuvieron concentrados en los meses de enero, febrero, julio y diciembre, registrándose incluso dos hechos en el último mes del año. Aquella vez fue también la última ocasión en la que la provincia lamentó tres casos de este tipo en un tramo similar, un umbral que el 2026 ya ha alcanzado de manera prematura y con extrema violencia en el transcurso de las últimas semanas. Los casos ocurridos ese año:

Liliana Mabel Loyola (65): Falleció el 9 de enero de 2019 en Capital tras agonizar durante semanas a raíz de las graves heridas sufridas en un ataque perpetrado por su propio hijo, Juan Eduardo Echegaray, en noviembre de 2018.

Myriam Morales (40): Asesinada el 15 de febrero de 2019 en el departamento Pocito por su expareja, Mariano Valdez.

Brenda Requena Montaña (24): Desaparecida el 11 de julio de 2019 en Albardón. Sus restos fueron hallados posteriormente y su esposo, Diego Álvarez, fue condenado por el femicidio.

Paola Fabiana Agüero (55): Asesinada el 13 de diciembre de 2019 en Capital por su expareja, Rogelio Schiarolli.

Celeste Luna (21): Murió el 15 de diciembre de 2019 en Rawson a causa de un disparo. La investigación comprobó que se trató de un femicidio y su pareja, el efectivo policial Mathías Mallea, fue condenado a prisión perpetua.

Conmoción social e intervención judicial

Tras el último episodio registrado en el Loteo 30 de Agosto, la Justicia y las fuerzas de seguridad locales intensificaron las medidas y las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles de los crímenes y contener el impacto de una problemática que vuelve a enlutar a la comunidad sanjuanina.

Organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos reiteraron el pedido urgente de reforzar los dispositivos de prevención, asistencia integral y abordaje temprano en todo el territorio provincial para frenar la espiral de violencia machista.