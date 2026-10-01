    • 1 de octubre de 2026 - 20:25

    Alerta por fuertes ráfagas: Naturgy emitió recomendaciones de prevención para este viernes

    Frente al pronóstico de fuertes ráfagas para este viernes 2 de octubre, Naturgy emitió una serie de recomendaciones para extremar los cuidados en los hogares y en la vía pública.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ante la alerta meteorológica anunciada para este viernes 2 de octubre en San Juan, la empresa distribuidora de energía recordó a los usuarios la importancia de extremar las medidas de cuidado preventivas con el objetivo de minimizar riesgos vinculados a la seguridad eléctrica frente a la posible llegada de fuertes vientos.

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    Recomendaciones clave para prevenir riesgos

    Desde la compañía señalaron una serie de pautas fundamentales que la comunidad debe tener en cuenta durante la vigencia de la alerta para resguardar la seguridad en los hogares y en la vía pública:

    En el hogar: Cerrar herméticamente puertas y ventanas para evitar corrientes de aire o roturas, y desconectar aquellos artefactos eléctricos que no se estén utilizando para prevenir daños por posibles fluctuaciones en la red.

    En la calle: Evitar circular o salir de casa si no es estrictamente necesario mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

    Seguridad ante todo: No manipular bajo ningún punto de vista cables caídos, ramas sobre eltendido eléctrico, ni acercarse a postes o transformadores dañados o afectados.

    Prevención de incendios: Queda terminantemente prohibido encender fuego en espacios abiertos debido al riesgo de rápida propagación.

    Canales de contacto y atención de reclamos

    Ante cualquier inconveniente operativo, emergencia técnica o interrupción total o parcial del suministro eléctrico, los usuarios pueden comunicarse de manera ininterrumpida durante las 24 horas a través de la línea gratuita 0800 666 3637, o bien gestionar sus consultas y reclamos de forma digital mediante la Oficina Virtual oficial de la empresa.

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