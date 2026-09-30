El EPRE explicó el apagón en San Juan y confirmó una falla en las conexiones con Mendoza

Una interrupción del suministro eléctrico afectó este miércoles a la provincia de San Juan como consecuencia de una contingencia que impactó los vínculos de interconexión con el Sistema Argentino de Interconexión (SAD I), según informó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

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De acuerdo con el comunicado oficial, el inconveniente se produjo en las líneas provenientes de Mendoza de 220 kV y 500 kV, que forman parte de la infraestructura que conecta a San Juan con el sistema eléctrico nacional.

En una primera instancia, se consiguió restablecer la interconexión en 220 kV, lo que permitió comenzar con la reposición paulatina de la demanda que había quedado afectada por el corte.

Posteriormente, se logró recuperar también el vínculo de 500 kV, por lo que las tareas avanzaron hacia el restablecimiento completo del suministro eléctrico en toda la provincia.

Las instalaciones de transporte involucradas son operadas y mantenidas por DISTROCUYO S.A. y TRANSENER S.A., empresas responsables de los respectivos vínculos que conectan a San Juan con el SADI.

Por el momento, no se conocen las causas precisas de la contingencia. El EPRE indicó que aguarda los informes técnicos correspondientes para determinar qué originó la interrupción y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo.

El organismo regulador señaló que dará a conocer nueva información a la comunidad a medida que estén disponibles los resultados de los análisis técnicos.

Desde Naturgy se desligaron

Más temprano desde Naturgy informaron que la interrupción se produjo por cuestiones ajenas a la gestión de la empresa y que las causas serán investigadas. La empresa señaló además que mantendrá informados a sus clientes mediante sus canales oficiales de atención, a medida que avance la recuperación del suministro y se conozcan mayores precisiones sobre lo ocurrido.

A qué hora se produjo el corte

Un corte de energía eléctrica afectó este miércoles a gran parte de la provincia durante la siesta. La interrupción comenzó pasadas las 14:50 y alcanzó a distintos sectores del Gran San Juan, además de departamentos de los alrededores. Los reportes recibidos durante el episodio dieron cuenta de inconvenientes en zonas de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Rawson, mientras que también se registraron sectores afectados en Pocito, Albardón y otros departamentos de la periferia.