    • 30 de septiembre de 2026 - 15:22

    Apagón en San Juan: varios departamentos de la provincia reportaron cortes de luz

    El Gran San Juan y zonas de la periferia se quedaron sin electricidad en la tarde de este miércoles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un corte de energía eléctrica afectó este miércoles a gran parte de la provincia durante la siesta. La interrupción comenzó pasadas las 14:50 y alcanzó a distintos sectores del Gran San Juan, además de departamentos de los alrededores.

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    Los reportes recibidos durante el episodio dieron cuenta de inconvenientes en zonas de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Rawson, mientras que también se registraron sectores afectados en Pocito, Albardón y otros departamentos de la periferia.

    La magnitud del corte generó inconvenientes para usuarios residenciales, comercios y distintas actividades que dependen del suministro eléctrico. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue el alcance total de la interrupción ni cuánto tiempo demandaría la normalización del servicio.

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