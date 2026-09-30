Apagón en San Juan: varios departamentos de la provincia reportaron cortes de luz

El Gran San Juan y zonas de la periferia se quedaron sin electricidad en la tarde de este miércoles.

Un corte de energía eléctrica afectó este miércoles a gran parte de la provincia durante la siesta. La interrupción comenzó pasadas las 14:50 y alcanzó a distintos sectores del Gran San Juan, además de departamentos de los alrededores.

Los reportes recibidos durante el episodio dieron cuenta de inconvenientes en zonas de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Rawson, mientras que también se registraron sectores afectados en Pocito, Albardón y otros departamentos de la periferia.