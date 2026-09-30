Apagón en San Juan: qué informó Naturgy sobre el corte de luz en gran parte de la provincia

La interrupción del suministro eléctrico se registró este miércoles, minutos antes de las 15. Desde Naturgy informaron que el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva.

Gran parte de San Juan sufrió un corte de luz este miércoles.

Un corte de energía eléctrica se registró este miércoles en distintos sectores de San Juan, minutos antes de las 15, generando inconvenientes entre los usuarios. Desde Naturgy informaron que la interrupción se produjo por cuestiones ajenas a la gestión de la empresa y que las causas serán investigadas.

Según comunicó la distribuidora, en estos momentos el suministro eléctrico se encuentra en proceso de restablecimiento progresivo, por lo que el servicio comenzó a normalizarse paulatinamente en las zonas afectadas.