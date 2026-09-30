    • 30 de septiembre de 2026 - 15:47

    Apagón en San Juan: qué informó Naturgy sobre el corte de luz en gran parte de la provincia

    La interrupción del suministro eléctrico se registró este miércoles, minutos antes de las 15. Desde Naturgy informaron que el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva.

    Gran parte de San Juan sufrió un corte de luz este miércoles.&nbsp;

    Gran parte de San Juan sufrió un corte de luz este miércoles. 

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    Según comunicó la distribuidora, en estos momentos el suministro eléctrico se encuentra en proceso de restablecimiento progresivo, por lo que el servicio comenzó a normalizarse paulatinamente en las zonas afectadas.

    La empresa señaló además que mantendrá informados a sus clientes mediante sus canales oficiales de atención, a medida que avance la recuperación del suministro y se conozcan mayores precisiones sobre lo ocurrido.

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