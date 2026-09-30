Convocatoria abierta: buscan destacar a referentes sanjuaninos en Relaciones Internacionales

El Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, puso en marcha la difusión oficial del Reconocimiento a los Liderazgos Federales en Relaciones Internacionales 2026. La iniciativa busca potenciar la participación de estudiantes, profesionales y referentes locales, brindándoles una plataforma para visibilizar sus proyectos y tejer redes con colegas de todo el territorio nacional.
La propuesta es organizada de manera conjunta por REDAPPE y Chicas en RRII, con el propósito central de destacar a aquellos líderes provinciales cuyas iniciativas en el campo internacional se distingan por una perspectiva federal, inclusiva e intergeneracional.
Claves de la Convocatoria
Destinatarios: Mayores de 18 años, sin límite de edad, residentes en San Juan que estudien, investiguen o trabajen en temas vinculados a las Relaciones Internacionales.
Requisitos: No es excluyente contar con un título de grado específico en la materia. Lo fundamental es el impacto territorial de los proyectos o acciones desarrolladas.
Modalidad de postulación: Las candidaturas pueden presentarse de forma directa o mediante postulaciones de terceros (instituciones, docentes, colegas o referentes).
Cierre de inscripción: La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 22 de octubre.
Reconocimiento y Premios
La selección se realizará bajo estrictos criterios de equidad de género, diversidad y perfil intergeneracional, consagrando a una sola persona por provincia.
Quien resulte seleccionado por San Juan obtendrá el título de “Líder/a Federal en RRII de San Juan”, además de los siguientes beneficios:
- Entrega de un diploma oficial.
- Difusión y publicación del trabajo en redes sociales institucionales.
- Inclusión en un exclusivo Dossier sobre Federalismo y Relaciones Internacionales, el cual será editado en formato de libro electrónico.
¿Cómo Postularse?
Los interesados deberán completar el formulario oficial de inscripción y adjuntar la siguiente documentación:
- CV de hasta dos páginas.
- Referencias o cartas de apoyo.
- Enlaces o documentación respaldatoria que evidencie la labor y el impacto territorial de las acciones realizadas.
Ante dudas o consultas, el área competente habilitó el correo electrónico institucional: [email protected].