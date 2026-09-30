Convocatoria abierta: buscan destacar a referentes sanjuaninos en Relaciones Internacionales

Agregar Diario de Cuyo en

El Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, puso en marcha la difusión oficial del Reconocimiento a los Liderazgos Federales en Relaciones Internacionales 2026. La iniciativa busca potenciar la participación de estudiantes, profesionales y referentes locales, brindándoles una plataforma para visibilizar sus proyectos y tejer redes con colegas de todo el territorio nacional.

Convocatoria para artistas: cuento de Catalina Giachino

Emprendedora del Sol 2026: la convocatoria entró en la recta final

La propuesta es organizada de manera conjunta por REDAPPE y Chicas en RRII, con el propósito central de destacar a aquellos líderes provinciales cuyas iniciativas en el campo internacional se distingan por una perspectiva federal, inclusiva e intergeneracional.

Destinatarios: Mayores de 18 años, sin límite de edad, residentes en San Juan que estudien, investiguen o trabajen en temas vinculados a las Relaciones Internacionales.

Requisitos: No es excluyente contar con un título de grado específico en la materia. Lo fundamental es el impacto territorial de los proyectos o acciones desarrolladas.

Modalidad de postulación: Las candidaturas pueden presentarse de forma directa o mediante postulaciones de terceros (instituciones, docentes, colegas o referentes).

Cierre de inscripción: La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 22 de octubre.

Reconocimiento y Premios

La selección se realizará bajo estrictos criterios de equidad de género, diversidad y perfil intergeneracional, consagrando a una sola persona por provincia.

Quien resulte seleccionado por San Juan obtendrá el título de “Líder/a Federal en RRII de San Juan”, además de los siguientes beneficios:

Entrega de un diploma oficial.

Difusión y publicación del trabajo en redes sociales institucionales.

Inclusión en un exclusivo Dossier sobre Federalismo y Relaciones Internacionales, el cual será editado en formato de libro electrónico.

¿Cómo Postularse?

Los interesados deberán completar el formulario oficial de inscripción y adjuntar la siguiente documentación:

CV de hasta dos páginas.

Referencias o cartas de apoyo.

Enlaces o documentación respaldatoria que evidencie la labor y el impacto territorial de las acciones realizadas.

Ante dudas o consultas, el área competente habilitó el correo electrónico institucional: [email protected].