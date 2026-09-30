Medicina en la UNSJ: la demanda superó las expectativas y comienza la carrera para ocupar los 50 cupos disponibles para el primer año

Más de 2.600 personas se anotaron para la nueva carrera, que tendrá 50 vacantes para la primera cohorte. En octubre comenzará el cursillo de ingreso, con evaluaciones eliminatorias y una modalidad mixta.

La nueva carrera de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) generó una importante convocatoria entre los aspirantes a ingresar a la educación superior. Con el cierre definitivo de las inscripciones tras la extensión del plazo, la propuesta académica reunió a miles de interesados que ahora deberán atravesar distintas instancias de evaluación para acceder a una de las 50 vacantes disponibles.

Según confirmó Ángel Pintos, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UNSJ tras la consulta de DIARIO DE CUYO, se inscribieron 2.620 personas, entre las cuales hay 43 postulantes mayores de 25 años que no cuentan con el título secundario completo.

La inscripción, que originalmente estaba prevista hasta el 25 de septiembre, se extendió hasta el martes 29 del mismo mes. La prórroga permitió que aspirantes que habían tenido dificultades durante los últimos días del período establecido pudieran completar el trámite de inscripción. Ahora, con el registro cerrado, la universidad se prepara para poner en marcha el cursillo de ingreso que combinará una etapa virtual y otra presencial con evaluaciones de carácter eliminatorio. El objetivo será determinar quiénes podrán ocupar los lugares disponibles para la primera cohorte de la carrera.

Un cursillo de ocho semanas y evaluaciones eliminatorias en Medicina Durante los primeros días de octubre se estima que estará comenzará el cursillo de ingreso, que se extenderá durante ocho semanas y tendrá modalidad mixta. Las primeras cuatro semanas serán virtuales, mientras que las cuatro restantes se desarrollarán de manera presencial, conforme surgió desde la unidad académica ubicada en Albardón.

El proceso de ingreso comenzará con una instancia virtual y asincrónica. Los aspirantes accederán a contenidos mediante la plataforma universitaria y deberán atravesar tres evaluaciones. Quienes superen esa etapa avanzarán en febrero a una instancia presencial, con contenidos de Razonamiento Matemático, Biología y Salud, y Salud y Sociedad. De ese proceso surgirán los seleccionados para cubrir las 50 vacantes regulares previstas para la primera cohorte.