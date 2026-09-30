Máximo Kirchner rompió el silencio tras su demora en San Luis: "Mañana nos vemos en San Juan"

El líder de La Cámpora cuestionó el operativo policial tras permanecer casi dos horas demorado en la ruta. Aseguró que utiliza el mismo auto modelo 2007 desde hace años y confirmó: "Mañana nos vemos en San Juan".

Tras ser demorado en un control vial en territorio puntano, el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner difundió un comunicado oficial en sus redes sociales para dar su versión de los hechos. El dirigente ratificó su llegada a suelo sanjuanino para cumplir con su agl descargo sobre el operativo y el "pedido de capturenda partidaria.

En el texto, el líder de La Cámpora aclaró que se desplazaba en un automóvil modelo 2007 que utiliza habitualmente para sus traslados y recorridas por el país. Según explicó, el rodado nunca le habia presentado inconvenientes previos en la Ciudad de Buenos Aires, autopistas bonaerenses o en viajes recientes a La Rioja y Mar del Plata.

El descargo sobre el operativo y el "pedido de captura" El dirigente detalló que el incidente se produjo en un control de ruta en el ingreso a la provincia de San Luis, donde fue retenido debido a que el vehículo contaba con un supuesto pedido de captura emitido por el juez federal Ercolini, radicado en Comodoro Py.

Asimismo, ironizó sobre los controles complementarios a los que fue sometido: "También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo". Tras permanecer demorado en la ruta durante casi dos horas junto a su comitiva a la espera de las aclaraciones pertinentes por parte de la policía provincial y la justicia, se les permitió continuar con el trayecto.

Críticas y confirmación de su visita a Cuyo Lejos de bajar el tono, el diputado cuestionó el procedimiento y apuntó contra los controles: "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco".