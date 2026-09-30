    • 30 de septiembre de 2026 - 18:26

    Máximo Kirchner rompió el silencio tras su demora en San Luis: "Mañana nos vemos en San Juan"

    El líder de La Cámpora cuestionó el operativo policial tras permanecer casi dos horas demorado en la ruta. Aseguró que utiliza el mismo auto modelo 2007 desde hace años y confirmó: "Mañana nos vemos en San Juan".

    maximo-kirchner-frente-al-departamento-en-el-que-3OJLUCHUIVFCJLZEQY7IQHIACI
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras ser demorado en un control vial en territorio puntano, el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner difundió un comunicado oficial en sus redes sociales para dar su versión de los hechos. El dirigente ratificó su llegada a suelo sanjuanino para cumplir con su agl descargo sobre el operativo y el "pedido de capturenda partidaria.

    Leé además

    maximo kirchner viajaba a san juan, fue demorado en san luis y le secuestraron la camioneta

    Máximo Kirchner viajaba a San Juan, fue demorado en San Luis y le secuestraron la camioneta
    Máximo Kirchner aseguró que Cristina mantiene la voluntad de competir electoralmente en 2027.

    Máximo Kirchner aseguró que Cristina quiere ser candidata a presidenta en 2027

    En el texto, el líder de La Cámpora aclaró que se desplazaba en un automóvil modelo 2007 que utiliza habitualmente para sus traslados y recorridas por el país. Según explicó, el rodado nunca le habia presentado inconvenientes previos en la Ciudad de Buenos Aires, autopistas bonaerenses o en viajes recientes a La Rioja y Mar del Plata.

    El descargo sobre el operativo y el "pedido de captura"

    El dirigente detalló que el incidente se produjo en un control de ruta en el ingreso a la provincia de San Luis, donde fue retenido debido a que el vehículo contaba con un supuesto pedido de captura emitido por el juez federal Ercolini, radicado en Comodoro Py.

    Asimismo, ironizó sobre los controles complementarios a los que fue sometido: "También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo". Tras permanecer demorado en la ruta durante casi dos horas junto a su comitiva a la espera de las aclaraciones pertinentes por parte de la policía provincial y la justicia, se les permitió continuar con el trayecto.

    Críticas y confirmación de su visita a Cuyo

    Lejos de bajar el tono, el diputado cuestionó el procedimiento y apuntó contra los controles: "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco".

    Finalmente, el referente opositor despejó las dudas sobre la continuidad de sus actividades políticas previstas y cerró el comunicado con un mensaje directo de confirmación de su llegada a la provincia vecina: "Mañana nos vemos en San Juan".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Kicillof y Máximo. La interna nacional en San Juan.-

    Después del bono, la rosca: PASO, Máximo Kirchner y el sistema electoral que viene en San Juan

    maximo kirchner prepara su desembarco en san juan tras reunirse con unac y otros exgobernadores

    Máximo Kirchner prepara su desembarco en San Juan tras reunirse con Uñac y otros exgobernadores

    Cristina Kirchner y Máximo Kirchner.

    El fiscal apeló y busca que Cristina y Máximo Kirchner enfrenten un solo juicio por Hotesur y Los Sauces

    medicina en la unsj: la demanda supero las expectativas y comienza la carrera para ocupar los 50 cupos disponibles para el primer ano

    Medicina en la UNSJ: la demanda superó las expectativas y comienza la carrera para ocupar los 50 cupos disponibles para el primer año

    Por Redacción Diario de Cuyo