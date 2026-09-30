    • 30 de septiembre de 2026 - 17:25

    Máximo Kirchner viajaba a San Juan, fue demorado en San Luis y le secuestraron la camioneta

    El líder de La Cámpora se dirigía a suelo sanjuanino para mantener encuentros con referentes partidarios. Las autoridades retuvieron el vehículo tras constatar que tenia pedido de secuestro vinculado a la causa Hotesur.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El diputado nacional de Unión por la Patria y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, en la provincia de San Luis, luego de que los controles policiales detectaran que la camioneta en la que circulaba tenía un pedido de secuestro vigente.

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    El operativo se concretó en el marco de las verificaciones vehiculares de rutina en el límite interprovincial. Tras constatar la medida judicial emitida en el marco de la causa Hotesur, las autoridades procedieron al formal secuestro del rodado.

    Viaje frustrado hacia San Juan

    De acuerdo con la información recabada, el legislador se trasladaba por Cuyo con destino final a la provincia de San Juan, donde tenía previsto mantener una serie de reuniones políticas durante este jueves con referentes locales del peronismo y militantes.

    Tras cumplimentarse las diligencias de rigor en el puesto caminero puntano y notificarse la orden emanada de la Justicia Federal por el expediente vinculado a presuntas maniobras de lavado de dinero, el vehículo quedó retenido, alterando la agenda partidaria que el dirigente opositor planeaba desarrollar en suelo sanjuanino.

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