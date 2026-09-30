[VIDEO] Grabois se cruzó a los gritos con libertarios y hubo forcejeos en pleno debate por Malvinas

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debía debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas terminó este miércoles en una escena de máxima tensión. Juan Grabois protagonizó un fuerte cruce con diputados de La Libertad Avanza , con gritos, insultos y forcejeos que quedaron registrados en videos y rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

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El episodio ocurrió mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman . De acuerdo con las reconstrucciones difundidas desde el Congreso, el libertario Jairo Guzmán , representante de Santa Cruz, comenzó a interrumpir y responder algunos de sus planteos. Grabois intervino para reclamar que permitieran continuar con la exposición y la discusión fue escalando rápidamente.

Juan Grabois se levantó de su banca y enfrentó a diputados de La Libertad Avanza durante el plenario que analizaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

Según Urgente24, Guzmán respondió a Grabois con gestos y el dirigente de Unión por la Patria se acercó hasta el sector donde se encontraban los libertarios. Allí comenzaron los insultos y las acusaciones cruzadas. Entre otras expresiones, Grabois los llamó “vendepatrias” y “coimeros” , mientras algunos de los presentes intentaban contenerlo.

La tensión aumentó todavía más cuando intervino el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen , quien desde otro sector de la sala lanzó agravios contra Grabois. El legislador de Unión por la Patria avanzó entonces hacia él y ambos quedaron frente a frente hasta que otros integrantes del plenario intervinieron para evitar que el enfrentamiento escalara.

Entre quienes participaron para separar y descomprimir la situación estuvo Eduardo Valdés, de Unión por la Patria. En paralelo también se registró otro cruce luego de que, según la reconstrucción periodística, un integrante del personal de seguridad insultara al diputado Javier Andrade.

Las imágenes fueron grabadas desde distintos puntos de la sala. Incluso la diputada libertaria Lilia Lemoine difundió uno de los registros del episodio, que posteriormente se multiplicó en redes sociales.

Qué se estaba discutiendo cuando comenzó el escándalo

El enfrentamiento ocurrió durante una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, convocada desde las 12 para iniciar el tratamiento de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El proyecto enviado por el Gobierno busca ampliar el régimen de sanciones contra personas y empresas que participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La iniciativa contempla penas de cinco a siete años de prisión, multas vinculadas al valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones para quienes provean determinados bienes o servicios a actores alcanzados por la norma.

Además, el texto prevé restricciones para que los sancionados puedan realizar actividades económicas o contratar con organismos públicos en Argentina y propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente. Esos puntos ya habían generado diferencias entre el oficialismo, sectores opositores e incluso algunos bloques habitualmente aliados a La Libertad Avanza antes del comienzo formal del debate.

La hoja de ruta oficialista contempla una segunda reunión de comisiones el 6 de octubre, con la intención de obtener dictamen ese día y convocar posteriormente a una sesión especial para el 7 de octubre.

Tras el episodio, Grabois trasladó la discusión a sus redes sociales y volvió a cuestionar a los representantes de La Libertad Avanza por sus posiciones sobre soberanía y Malvinas. Mientras tanto, el plenario continuó atravesado por las diferencias políticas alrededor del alcance que debería tener la nueva legislación.