    • 30 de septiembre de 2026 - 10:45

    Asado a $11.999: la carnicería que tiene precios de locos

    La mayoría de lois cortes están un 40% y 50% por debajo del promedio del mercado.

    Asado a $11.999: la carnicería que tien precios de locos. Foto: Gentileza

    Asado a $11.999: la carnicería que tien precios de locos. Foto: Gentileza

    Foto:

    Una carnicería y frigorífico del partido bonaerense de Moreno generó furor entre los vecinos y en redes sociales tras lanzar la campaña "Volver al pasado", una iniciativa comercial que permite comprar casi la totalidad de los cortes de carne vacuna a un valor único de $11.999 por kilo, entre un 40% y 50% por debajo del promedio del mercado.

    Leé además

    con mate, asado y mucha pasion: las mejores postales del tc2000 en el autodromo el zonda

    Con mate, asado y mucha pasión: las mejores postales del TC2000 en el Autódromo El Zonda
    el gobierno evalua reflotar la ley de tierras para blindar el dnu 70 que la oposicion quiere rechazar

    El Gobierno evalúa reflotar la Ley de Tierras para blindar el DNU 70 que la oposición quiere rechazar

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La propuesta abarca el 97% de los productos de la media res de novillito, incluyendo cortes populares y de alta demanda como el asado, bife ancho, bife angosto, bife de chorizo, cuadril, nalga, bola de lomo, peceto y tapas, quedando únicamente exceptuados el lomo, la entraña y el vacío.

    "Miramos el entorno y vemos que la situación está muy difícil. El asado está a $11.999, la plancha de asado a $11.999 y todo lo que tiene que ver con la milanesa o los bifes también. Lo que más pide la gente en las estadísticas son los cortes para milanesa", explicó a Cadena 3 Claudio, dueño del establecimiento.

    El comerciante detalló que el volumen de ventas provocó que los clientes realicen compras integrales para abastecerse durante semanas: "Están gastando entre 60 mil y 80 mil pesos por persona más o menos, pero vienen y se llevan el carro completo".

    La reducción de precios fue posible gracias a la eliminación de intermediarios en la cadena de comercialización —al tratarse de un frigorífico con venta directa al público— y a la decisión de acotar los márgenes de ganancia sobre el mostrador para traccionar volumen de venta en un contexto de retracción del consumo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion y ratificó que prevé comenzar la producción en 2028.

    Malvinas: pese a las sanciones argentinas, Rockhopper ratificó que extraerá petróleo en 2028

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Adidas Samba. Un clásico de la marca de las tres tiras que desborda estilo. Fuente: Adidas.com

    Cuanto cuestan las Adidas Samba en septiembre de 2026: precios y modelos

    Por Sofía Hache
    Axel Kicillof en una de las marchas por la Ley de Tierras. 

    Fuerte rechazo de la oposición tras el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras: llamaron a movilizarse

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei.

    Javier Milei llega a París para la Argentina Week: se reunirá con Macron y empresarios junto a 12 gobernadores

    Por Redacción Diario de Cuyo