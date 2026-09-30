Malvinas: pese a las sanciones argentinas, Rockhopper ratificó que extraerá petróleo en 2028

La petrolera británica Rockhopper Exploration ratificó que mantiene su objetivo de comenzar a producir petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028 , pese a las sanciones y acciones legales impulsadas por el Gobierno argentino contra el proyecto Sea Lion. La compañía sostuvo que los últimos movimientos de Buenos Aires no alteraron sus planes y destacó el respaldo recibido desde el Reino Unido y las autoridades isleñas.

El pronunciamiento se conoció en medio de una nueva escalada alrededor de la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago, administrado por el Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por Argentina. El CEO de Rockhopper, Sam Moody , reconoció que las medidas argentinas generaron un período de “mayor atención mediática y política”, pero aseguró que el proyecto continúa avanzando hacia la fecha prevista para la primera extracción.

“ El primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028 ”, afirmó Moody al presentar los resultados de la compañía. Rockhopper también aseguró que quedó financiada para afrontar su participación hasta el comienzo de la producción y destacó los avances realizados en infraestructura y contratación de equipos.

Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte , aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. El desarrollo está encabezado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65% , mientras que Rockhopper controla el 35% restante.

La primera etapa prevé inicialmente 11 pozos y una producción aproximada de 55.000 barriles diarios . La perforación de desarrollo está prevista para comenzar a principios de 2027 y la producción inicial continúa programada para el primer trimestre de 2028. Rockhopper y Navitas también trabajan en fases posteriores para ampliar la capacidad del yacimiento.

Rockhopper informó además que su participación cuenta con 110 millones de barriles de reservas probadas y probables y otros 211 millones de barriles clasificados como recursos contingentes, según la evaluación independiente difundida por la compañía durante 2026.

Argentina endureció las medidas contra el proyecto

La confirmación de la petrolera llega apenas días después de que el Gobierno argentino anunciara una nueva ofensiva diplomática y jurídica contra Sea Lion. El presidente Javier Milei instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo declarado de impedir la explotación de hidrocarburos en la zona.

Argentina sostiene que las actividades se desarrollan sin autorización del Estado argentino y considera ilegítimas las licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas. El Ejecutivo había anunciado previamente nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación y medidas destinadas a elevar los costos legales y comerciales para quienes participen del proyecto.

Según se informó, también se abrieron expedientes contra al menos 60 empresas y personas vinculadas con la actividad petrolera, se promovieron denuncias penales contra Navitas y sus ejecutivos y un tribunal federal de Tierra del Fuego ordenó suspender las obras mediante una medida cautelar. La efectividad práctica de esa resolución fuera de la jurisdicción argentina depende de cooperación internacional.

Rockhopper aseguró que tiene respaldo británico

Frente a las medidas argentinas, Moody sostuvo que tanto Londres como las autoridades de las islas rechazaron públicamente los cuestionamientos argentinos. La empresa afirmó contar con un “continuo y firme respaldo” para avanzar con Sea Lion y mantuvo sin cambios su calendario de producción.

La posición empresarial coincide con la respuesta británica al reclamo de Buenos Aires. Argentina, en cambio, mantiene que la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa vulnera sus derechos soberanos y anunció que continuará utilizando mecanismos diplomáticos y jurídicos internacionales para intentar detener el proyecto.

El próximo paso previsto por las compañías es iniciar la perforación de los pozos de desarrollo a comienzos de 2027. Si se mantiene el cronograma anunciado por Rockhopper y Navitas, Sea Lion comenzaría a producir petróleo durante los primeros tres meses de 2028.