Fuerte rechazo de la oposición tras el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras: llamaron a movilizarse

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales provocó una fuerte reacción entre distintos sectores de la oposición. Axel Kicillof, Mariano Recalde, Germán Martínez, Myriam Bregman y otros dirigentes cuestionaron públicamente el fallo y varios reclamaron una nueva movilización, además de pedir que la Cámara de Diputados avance con el rechazo del DNU 70/2023.

El Gobierno evalúa reflotar la Ley de Tierras para blindar el DNU 70 que la oposición quiere rechazar

El máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por el Estado Nacional, revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte consideró que la organización no tenía legitimación procesal suficiente para llevar adelante la acción colectiva , por lo que quedó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023 que había derogado la Ley 26.737.

El fallo, sin embargo, tuvo un alcance jurídico específico: la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU ni sobre el fondo de la derogación de la Ley de Tierras . Su decisión se concentró en determinar que el CECIM no acreditó la existencia de un caso o controversia que le permitiera litigar colectivamente.

Uno de los primeros dirigentes en reaccionar fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof , quien calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y sostuvo que afecta, según su interpretación, “la soberanía nacional y la voluntad popular”. También vinculó la decisión judicial con el debate político que anteriormente se había dado en el Congreso.

Kicillof cuestionó al Gobierno de Javier Milei y afirmó que lo que el oficialismo no había logrado avanzar por la vía legislativa ahora quedó vigente a partir de la decisión judicial. Cerró su publicación con la frase “Argentina para los argentinos” .

Axel Kicillof cuestionó públicamente el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.

Recalde pidió volver a las calles

El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde también cuestionó la resolución y recordó las movilizaciones realizadas durante la discusión sobre la normativa. “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”, escribió.

Además, señaló que el Senado ya rechazó el DNU 70/2023 y reclamó que la Cámara de Diputados haga lo mismo para completar el rechazo legislativo. Su mensaje terminó con una convocatoria directa: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.

Mariano Recalde reclamó que Diputados rechace el DNU 70/2023 y convocó a una nueva movilización.

Germán Martínez reclamó el rechazo del DNU 70

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, sostuvo que la resolución dejó nuevamente vigente la derogación de una norma que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Martínez cuestionó a los integrantes de la Corte y planteó dos objetivos para su espacio político: movilización y rechazo pleno del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados.

Germán Martínez pidió avanzar en Diputados con el rechazo completo del DNU 70/2023.

Bregman pidió una sesión especial

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman reclamó directamente la anulación del decreto y sostuvo que la discusión debe trasladarse ahora a la Cámara baja. Según explicó, integrantes de su espacio ya manifestaron su disposición para solicitar una sesión especial destinada a tratar el DNU.

La diputada indicó que hacen falta 10 firmas para impulsar el pedido y reclamó que otros bloques opositores acompañen la convocatoria.

Myriam Bregman pidió reunir las firmas necesarias para convocar una sesión especial en Diputados.

Las críticas también incluyeron al diputado socialista Esteban Paulón, quien sostuvo que la responsabilidad quedó ahora en manos del Congreso y pidió una sesión especial, y a dirigentes de Unión por la Patria como Julia Strada y Victoria Tolosa Paz.

Qué cambió con el fallo de la Corte

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad y posesión de tierras rurales en manos extranjeras. Entre otros puntos, fijaba en 15% el límite de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Además, establecía que personas o empresas de una misma nacionalidad no podían superar el 30% de ese cupo y limitaba a 1.000 hectáreas la propiedad de un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo o su equivalente.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa ley. Posteriormente, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa parte del decreto a partir de una presentación del CECIM, lo que mantuvo frenada la derogación.

Ahora, la Corte revocó aquella sentencia porque consideró que la asociación de excombatientes no contaba con legitimación suficiente para impulsar la demanda colectiva. Como consecuencia, la derogación dispuesta por el DNU vuelve a estar vigente, aunque el propio tribunal aclaró que no resolvió si el decreto es constitucional o inconstitucional.

El debate político se trasladará nuevamente al Congreso, donde dirigentes opositores reclaman que Diputados trate el DNU 70/2023 después del rechazo previo del Senado.