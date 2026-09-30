El Gobierno evalúa reflotar la Ley de Tierras para blindar el DNU 70 que la oposición quiere rechazar

El Gobierno de Javier Milei analiza volver a poner en discusión la Ley de Tierras en el Congreso , luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado la derogación de esa norma mediante el DNU 70/2023. La alternativa que estudia el oficialismo consiste en incorporar el tema al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en Diputados.

La posibilidad surgió a partir del nuevo escenario político generado por el fallo del máximo tribunal. La decisión judicial dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 , que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, la estrategia todavía no fue formalizada dentro de la mesa política del Gobierno . La idea que comenzó a evaluarse es incorporar nuevamente el capítulo referido a las tierras en las comisiones de Diputados que ya tienen bajo análisis el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El objetivo político sería abrir una negociación con los bloques aliados y, al mismo tiempo, intentar evitar que la oposición concentre sus esfuerzos en conseguir el rechazo del DNU 70/2023. El decreto tiene 366 artículos y constituye una de las principales herramientas de desregulación impulsadas por la administración de Milei.

La iniciativa de tierras ya había generado dificultades para el oficialismo durante agosto. El proyecto original contemplaba una eliminación prácticamente total de las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, el Gobierno llegó a analizar distintos límites y finalmente retiró el capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes de su tratamiento en el Senado.

Qué cambió con el fallo de la Corte

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover esa acción judicial y sostuvo que no existía, en ese expediente, un caso o controversia que habilitara la intervención de la Justicia.

El fallo, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154. La propia Corte aclaró que su decisión se limitó a rechazar la demanda por la falta de legitimación de la parte actora y que no implicaba un pronunciamiento sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras.

Ahora, mientras el Gobierno analiza cómo sostener el esquema establecido por el DNU, sectores de la oposición comenzaron a impulsar una estrategia para rechazar el decreto en Diputados. Para que un DNU sea rechazado por el Congreso, debe existir un pronunciamiento en ese sentido de ambas cámaras, luego del tratamiento correspondiente en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

En ese contexto, la discusión por la Ley de Tierras volvió al centro de la agenda política apenas unas semanas después de que el oficialismo decidiera retirar ese capítulo del proyecto de propiedad privada. La eventual reincorporación dependerá ahora de las negociaciones con los bloques aliados y del escenario que se configure en Diputados.