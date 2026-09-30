Cuanto cuestan las Adidas Samba en septiembre de 2026: precios y modelos

Uno de los modelos de zapatillas de moda en la América Latina.

Adidas Samba. Un clásico de la marca de las tres tiras que desborda estilo. Fuente: Adidas.com

El fenómeno streetwear que conquistó el mercado local mantiene valores diversificados según la gama, con precios de lista que van desde los $199.999 en sus versiones tradicionales hasta superar los $340.000 en ediciones de diseñador.

Las Adidas Samba no ceden terreno en la escena urbana argentina. Lo que nació en la década de 1950 como un calzado diseñado para que los futbolistas entrenaran sobre canchas heladas se convirtió en una pieza infaltable del vestuario de moda. Durante septiembre de 2026, la línea Originals de la marca de las tres tiras muestra una amplia escala de valores en la tienda oficial y cadenas deportivas autorizadas.

Precios y gamas: del modelo tradicional a las colaboraciones Para quienes buscan incorporar este ícono del diseño de calzado, la curva de valores oficiales y sus características principales se estructuran en los siguientes segmentos:

Samba OG Classic ($199.999): Disponibles en la tienda oficial y cadenas multimarca. Es la versión icónica con cuerpo de cuero suave, puntera de gamuza en T y suela de goma en tonos tradicionales como Core Black y Cloud White.

Samba OG Colorways ($219.999): Comercializadas principalmente en la tienda online de Adidas. Incluye combinaciones de color de temporada y variaciones cromáticas de edición limitada sobre el molde clásico.

Samba Golf y Ediciones Especiales ($209.999): Disponibles en el e-commerce oficial. Abarca modelos temáticos o adaptaciones funcionales, como la versión sin clavos diseñada para la práctica de golf.

Samba Zueco y Silueta Jane ($239.999): Presentes en locales flagships y tienda web. Corresponde a reinterpretaciones y formatos disruptivos para el público femenino que buscan un estilo lifestyle innovador.

CLOT by Edison Chen Samba Edition ($349.999): Calzado de selección en tiendas exclusivas. Representa el escalón más alto del catálogo local con colaboraciones de diseñador y acabados tejidos de alta gama. Opciones de financiación y promociones del mes En los canales oficiales de comercialización se ofrecen opciones de pago en hasta 6 cuotas fijas según la entidad bancaria elegida, con esquemas de envío bonificado para compras que superen el monto mínimo establecido por la marca.

Asimismo, en el circuito de retailers deportivos multimarca (como Digital Sport, Grid o Dabra), el modelo estándar se consigue con promociones dinámicas que permiten financiar el consumo en cuotas mensuales promedio de $33.334.