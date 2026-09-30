Javier Milei llega a París para la Argentina Week: se reunirá con Macron y empresarios junto a 12 gobernadores

El presidente Javier Milei arribará este miércoles a París para encabezar una nueva edición de la Argentina Week , una agenda de tres días que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios con representantes del sector privado europeo. El viaje incluirá una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron , y distintas actividades vinculadas con inversiones y oportunidades de negocios.

La comitiva presidencial estará integrada por ministros, empresarios y 12 gobernadores , entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego . También viajarán los mandatarios de Neuquén, Chubut, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Corrientes, Chaco, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz.

El desembarco del Presidente está previsto para este miércoles y, durante la primera jornada, la delegación argentina participará de una recepción en la Embajada argentina en Francia , con presencia de funcionarios, gobernadores y representantes empresariales. La segunda edición de la Argentina Week se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La actividad central tendrá lugar el jueves 1 de octubre , cuando Milei participe de un encuentro en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) . Allí expondrá ante empresarios e inversores internacionales sobre las oportunidades que ofrece la Argentina.

La agenda contempla además reuniones y presentaciones vinculadas con sectores considerados estratégicos para el Gobierno, entre ellos energía, minería, infraestructura, agroindustria, tecnología e inteligencia artificial . El viernes están previstas actividades relacionadas con minerales críticos, energía y el sector nuclear.

Uno de los principales puntos políticos del viaje será la reunión bilateral entre Milei y Macron, prevista para el jueves en el Palacio del Elíseo. El encuentro será el primero entre ambos mandatarios desde la reunión que mantuvieron en junio de 2025 en Niza.

El mensaje de Milei a los empresarios franceses

Antes de viajar, el Presidente brindó una entrevista al semanario francés Le Point, en la que convocó a empresas de ese país a invertir en la Argentina. Milei sostuvo que su Gobierno busca garantizar el derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos y destacó las oportunidades vinculadas con distintos sectores de la economía.

Durante esa entrevista también se refirió a su relación con Macron y afirmó que mantiene un vínculo positivo con el mandatario francés. Además, mencionó el respaldo que, según su propia valoración, recibió de Francia en negociaciones vinculadas con el Fondo Monetario Internacional.