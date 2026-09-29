Milei les envió un mensaje a inversores franceses: "Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos"

El Presidente Javier Milei encabezará la Argentina Week en París y se reunirá con Emmanuel Macron. También cuestionó a la oposición por sus críticas al RIGI.

El presidente Javier Milei viajará este martes a París para encabezar la Argentina Week, un encuentro que reunirá a empresarios argentinos y europeos con autoridades nacionales y gobernadores. La agenda tendrá como uno de sus principales objetivos presentar oportunidades de inversión en el país.

Antes de iniciar la gira, el mandatario brindó una entrevista al semanario francés Le Point, en la que dejó un mensaje dirigido a los empresarios interesados en invertir en Argentina. “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”, afirmó.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a las críticas de sectores de la oposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El programa establece beneficios para grandes proyectos de inversión y actualmente es uno de los instrumentos que el Gobierno busca presentar ante potenciales inversores. El Ejecutivo sostiene que el régimen puede favorecer la llegada de capitales y la generación de actividad económica.

En ese contexto, el Presidente calificó como “una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos” los cuestionamientos al RIGI por considerar que beneficia a empresas multinacionales. Además, utilizó una referencia a los personajes de Los Autos Locos para describir a sus adversarios políticos y sostuvo que deberían “hacer una suma” con un ábaco.

La agenda oficial de la gira comenzará este miércoles 30 de septiembre, cuando Milei arribe a París y participe de una recepción para los asistentes a la Argentina Week en la Embajada argentina. La jornada central será el jueves 1 de octubre, en la sede de la OCDE, donde el Presidente brindará el discurso principal y mantendrá reuniones con gobernadores y empresarios.