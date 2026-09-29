    • 29 de septiembre de 2026 - 15:14

    Milei les envió un mensaje a inversores franceses: "Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos"

    El Presidente Javier Milei encabezará la Argentina Week en París y se reunirá con Emmanuel Macron. También cuestionó a la oposición por sus críticas al RIGI.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei viajará este martes a París para encabezar la Argentina Week, un encuentro que reunirá a empresarios argentinos y europeos con autoridades nacionales y gobernadores. La agenda tendrá como uno de sus principales objetivos presentar oportunidades de inversión en el país.

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    Antes de iniciar la gira, el mandatario brindó una entrevista al semanario francés Le Point, en la que dejó un mensaje dirigido a los empresarios interesados en invertir en Argentina. “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”, afirmó.

    Durante la entrevista, Milei también se refirió a las críticas de sectores de la oposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El programa establece beneficios para grandes proyectos de inversión y actualmente es uno de los instrumentos que el Gobierno busca presentar ante potenciales inversores. El Ejecutivo sostiene que el régimen puede favorecer la llegada de capitales y la generación de actividad económica.

    En ese contexto, el Presidente calificó como “una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos” los cuestionamientos al RIGI por considerar que beneficia a empresas multinacionales. Además, utilizó una referencia a los personajes de Los Autos Locos para describir a sus adversarios políticos y sostuvo que deberían “hacer una suma” con un ábaco.

    La agenda oficial de la gira comenzará este miércoles 30 de septiembre, cuando Milei arribe a París y participe de una recepción para los asistentes a la Argentina Week en la Embajada argentina. La jornada central será el jueves 1 de octubre, en la sede de la OCDE, donde el Presidente brindará el discurso principal y mantendrá reuniones con gobernadores y empresarios.

    Ese mismo jueves, Milei tendrá además una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. El encuentro está previsto para la tarde y será la quinta reunión bilateral entre ambos mandatarios desde la llegada de Milei a la Presidencia.

    La comitiva argentina estará integrada por funcionarios, empresarios y una docena de gobernadores, que participarán de las distintas actividades vinculadas con inversiones y oportunidades comerciales. El Gobierno busca utilizar la agenda para exhibir ante compañías europeas proyectos y sectores considerados estratégicos para el desarrollo argentino.

    La gira finalizará el viernes 2 de octubre, con la participación de Milei en el Foro Económico de París y el cierre de la Argentina Week, antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

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