Milei les envió un mensaje a inversores franceses: "Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos"

El presidente Javier Milei viajará este martes a París para encabezar la Argentina Week, un encuentro que reunirá a empresarios argentinos y europeos con autoridades nacionales y gobernadores. La agenda tendrá como uno de sus principales objetivos presentar oportunidades de inversión en el país.
Antes de iniciar la gira, el mandatario brindó una entrevista al semanario francés Le Point, en la que dejó un mensaje dirigido a los empresarios interesados en invertir en Argentina. “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”, afirmó.
Durante la entrevista, Milei también se refirió a las críticas de sectores de la oposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El programa establece beneficios para grandes proyectos de inversión y actualmente es uno de los instrumentos que el Gobierno busca presentar ante potenciales inversores. El Ejecutivo sostiene que el régimen puede favorecer la llegada de capitales y la generación de actividad económica.
En ese contexto, el Presidente calificó como “una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos” los cuestionamientos al RIGI por considerar que beneficia a empresas multinacionales. Además, utilizó una referencia a los personajes de Los Autos Locos para describir a sus adversarios políticos y sostuvo que deberían “hacer una suma” con un ábaco.
La agenda oficial de la gira comenzará este miércoles 30 de septiembre, cuando Milei arribe a París y participe de una recepción para los asistentes a la Argentina Week en la Embajada argentina. La jornada central será el jueves 1 de octubre, en la sede de la OCDE, donde el Presidente brindará el discurso principal y mantendrá reuniones con gobernadores y empresarios.
Ese mismo jueves, Milei tendrá además una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. El encuentro está previsto para la tarde y será la quinta reunión bilateral entre ambos mandatarios desde la llegada de Milei a la Presidencia.
La comitiva argentina estará integrada por funcionarios, empresarios y una docena de gobernadores, que participarán de las distintas actividades vinculadas con inversiones y oportunidades comerciales. El Gobierno busca utilizar la agenda para exhibir ante compañías europeas proyectos y sectores considerados estratégicos para el desarrollo argentino.
La gira finalizará el viernes 2 de octubre, con la participación de Milei en el Foro Económico de París y el cierre de la Argentina Week, antes de emprender el regreso a Buenos Aires.