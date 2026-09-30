Lanzan el Concurso Innovación Startup en San Juan, entregarán 5 millones de pesos a cinco proyectos

Con el objetivo de potenciar la matriz productiva y económica de la provincia, el Gobierno provincial puso en marcha el Concurso Innovación Startup, una iniciativa impulsada a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección de Transferencia e Innovación.
El certamen forma parte del Programa Innovación con Impacto de la gestión de Marcelo Orrego y busca respaldar proyectos basados en conocimiento y tecnología que den respuestas concretas a los desafíos del San Juan del futuro.
¿A quiénes está dirigido?
La convocatoria está orientada a equipos que desarrollen soluciones innovadoras con potencial para convertirse en emprendimientos sostenibles y escalables. Se aceptan iniciativas en distintas etapas de maduración:
- Ideas y prototipos.
- Productos Mínimos Viables (PMV).
- Proyectos con validaciones previas, usuarios, clientes o primeras ventas.
Si bien la convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad, se otorgará prioridad a las áreas estratégicas para el desarrollo sanjuanino, tales como:
- Minería y agroindustria.
- Energías y eficiencia energética.
- Gestión eficiente del recurso hídrico.
- Tecnologías digitales e Inteligencia Artificial (IA).
- Biotecnología, nanotecnología y economía del conocimiento.
Premios e Incubación
En esta edición se seleccionarán cinco proyectos ganadores. Cada uno de ellos recibirá un importante incentivo económico y estratégico para acelerar su crecimiento:
Premio económico: $5.000.000 para cada startup seleccionada.
Acompañamiento: Acceso a un proceso de incubación personalizado con asistencia técnica especializada.
Los interesados en participar tienen tiempo de postular sus proyectos hasta el lunes 5 de octubre. La inscripción se realiza de manera online completando el formulario oficial habilitado por la cartera de Ciencia y Tecnología.