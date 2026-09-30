    • 30 de septiembre de 2026 - 16:35

    Lanzan el Concurso Innovación Startup en San Juan, entregarán 5 millones de pesos a cinco proyectos

    Impulsado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el certamen premiará a cinco proyectos con 5 millones de pesos cada uno y un proceso de incubación. Hay tiempo hasta el 5 de octubre.

    e652502fe32cd4ef5f71ba6da32f0100_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de potenciar la matriz productiva y económica de la provincia, el Gobierno provincial puso en marcha el Concurso Innovación Startup, una iniciativa impulsada a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección de Transferencia e Innovación.

    Leé además

    maximo kirchner viajaba a san juan, fue demorado en san luis y le secuestraron la camioneta

    Máximo Kirchner viajaba a San Juan, fue demorado en San Luis y le secuestraron la camioneta
    dolar hoy: el oficial bajo por tercer dia consecutivo y en san juan cerro a $1.580

    Dólar hoy: el oficial bajó por tercer día consecutivo y en San Juan cerró a $1.580

    El certamen forma parte del Programa Innovación con Impacto de la gestión de Marcelo Orrego y busca respaldar proyectos basados en conocimiento y tecnología que den respuestas concretas a los desafíos del San Juan del futuro.

    ¿A quiénes está dirigido?

    La convocatoria está orientada a equipos que desarrollen soluciones innovadoras con potencial para convertirse en emprendimientos sostenibles y escalables. Se aceptan iniciativas en distintas etapas de maduración:

    • Ideas y prototipos.
    • Productos Mínimos Viables (PMV).
    • Proyectos con validaciones previas, usuarios, clientes o primeras ventas.

    Si bien la convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad, se otorgará prioridad a las áreas estratégicas para el desarrollo sanjuanino, tales como:

    • Minería y agroindustria.
    • Energías y eficiencia energética.
    • Gestión eficiente del recurso hídrico.
    • Tecnologías digitales e Inteligencia Artificial (IA).
    • Biotecnología, nanotecnología y economía del conocimiento.

    Premios e Incubación

    En esta edición se seleccionarán cinco proyectos ganadores. Cada uno de ellos recibirá un importante incentivo económico y estratégico para acelerar su crecimiento:

    Premio económico: $5.000.000 para cada startup seleccionada.

    Acompañamiento: Acceso a un proceso de incubación personalizado con asistencia técnica especializada.

    Los interesados en participar tienen tiempo de postular sus proyectos hasta el lunes 5 de octubre. La inscripción se realiza de manera online completando el formulario oficial habilitado por la cartera de Ciencia y Tecnología.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El EPRE confirmó las fallas del apagón en San Juan. 

    El EPRE explicó el apagón en San Juan y confirmó una falla en las conexiones con Mendoza

    Gran parte de San Juan sufrió un corte de luz este miércoles. 

    Apagón en San Juan: qué informó Naturgy sobre el corte de luz en gran parte de la provincia

    apagon en san juan: varios departamentos de la provincia reportaron cortes de luz

    Apagón en San Juan: varios departamentos de la provincia reportaron cortes de luz

    El Paso Agua Negra permanecerá cerrado durante diciembre y la apertura se proyecta ahora para principios de enero.

    Se retrasa la apertura del Paso de Agua Negra: confirman en Chile que no abrirá en diciembre y apuntan a que sea los primeros días de enero