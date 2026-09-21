Convocatoria para artistas: fotografías de Yamila Castro

La fotógrafa sanjuanina comparte con los lectores algunas obras inspiradas en el cuerpo femenino, la naturaleza y el vínculo entre ambos.

Yamila Castro Nació el 10 de abril de 1999 en San Juan, Argentina. Es fotógrafa y estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de San Juan. Su vínculo con la fotografía comenzó desde muy temprana edad, continuando una profesión iniciada por su padre.

Actualmente está enfocada principalmente en la fotografía social, donde encuentra especial interés en retratar personas, emociones y momentos que forman parte de sus historias. A su vez, le inspira profundamente la naturaleza y su máximo esplendor, así como el cuerpo femenino, su movimiento y su libertad. Le interesa explorar la relación entre ambos y aquellos momentos en los que el cuerpo puede expresarse sin prejuicios, sintiéndose parte del entorno.

Su formación en diseño complementa su mirada fotográfica y su interés por la composición, el color y la construcción de imágenes.

Las obras ⇒ CONVOCATORIA ABIERTA Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.