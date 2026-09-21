    • 21 de septiembre de 2026 - 06:41

    Convocatoria para artistas: fotografías de Yamila Castro

    La fotógrafa sanjuanina comparte con los lectores algunas obras inspiradas en el cuerpo femenino, la naturaleza y el vínculo entre ambos.

    Convocatoria - Yamila Castro (Fotografías)

    Convocatoria - Yamila Castro (Fotografías)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Yamila Castro

    Nació el 10 de abril de 1999 en San Juan, Argentina. Es fotógrafa y estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de San Juan. Su vínculo con la fotografía comenzó desde muy temprana edad, continuando una profesión iniciada por su padre.

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    Actualmente está enfocada principalmente en la fotografía social, donde encuentra especial interés en retratar personas, emociones y momentos que forman parte de sus historias. A su vez, le inspira profundamente la naturaleza y su máximo esplendor, así como el cuerpo femenino, su movimiento y su libertad. Le interesa explorar la relación entre ambos y aquellos momentos en los que el cuerpo puede expresarse sin prejuicios, sintiéndose parte del entorno.

    Su formación en diseño complementa su mirada fotográfica y su interés por la composición, el color y la construcción de imágenes.

    Las obras

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

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