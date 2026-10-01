    • 1 de octubre de 2026 - 18:17

    Modifican el horario de cierre de la Expo Innova Cuyo 2026 debido al alerta meteorológica

    Debido al alerta amarilla por viento Zonda y un pronóstico de ráfagas de hasta 69 km/h para este viernes, la organización de Expo Innova Cuyo 2026 en Pocito resolvió adelantar el cierre de la muestra

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las fuertes condiciones meteorológicas previstas para este viernes 2 de octubre obligaron a modificar de urgencia el cronograma de la última jornada de la Expo Innova Cuyo 2026, la muestra que desde el miércoles reúne al sector productivo y agropecuario en el departamento Pocito.

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    A través de un comunicado oficial, la organización informó que, debido al alerta por viento Zonda, debieron reprogramarse las actividades del cierre de la quinta edición para resguardar a expositores y visitantes.

    Horario reducido y nuevo cronograma

    Ante el pronóstico de contingencia, las autoridades resolvieron adelantar tanto la apertura como el cierre de la muestra:

    Nuevo horario: La exposición abrirá sus puertas de 9:00 a 14:00 horas. (Originalmente se desarrollaba de 11:00 a 17:00).

    Charlas y dinámicas: Se implementó una agenda exprés adaptada a la franja matutina, concentrando las actividades antes del período crítico de viento.

    La decisión busca resguardar el desarrollo del evento en el predio ubicado en Ruta Nacional 40 y calle 18, priorizando las primeras horas del día en las que el fenómeno climático aún no se habrá manifestado con toda su intensidad. La entrada continúa siendo libre y gratuita.

    Alerta amarilla por Zonda y 32°C de máxima

    La modificación de la muestra coincide con la ampliación de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ahora incorpora formalmente al Gran San Juan y sus alrededores.

    El parte oficial anticipa vientos con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h y alcanzar picos estimados entre los 60 y 69 km/h durante la tarde. El fenómeno estará acompañado por un marcado ascenso de temperatura, cuya máxima prevista para este viernes rozará los 32°C, generando un ambiente de extrema sequedad.

    Un balance positivo pese a la reprogramación

    La quinta edición de Expo Innova Cuyo logró consolidarse a lo largo de sus tres jornadas como un punto de encuentro clave para productores, empresas, profesionales y referentes de la actividad agroproductiva regional, ofreciendo propuestas de vanguardia en tecnología, maquinaria y demostraciones a campo que, pese al cierre anticipado, completaron con éxito su núcleo principal de contenidos.

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