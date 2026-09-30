Cien empresas, drones de carga y ensayos a campo: así llega la quinta edición de Expo Innova Cuyo

San Juan volverá a ser sede de Expo Innova Cuyo, que llega a su quinta edición del miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre de 2026, en el predio ubicado en Ruta 40 pasando calle 18, en Pocito. La feria, organizada por Innova Cuyo con la invitación del Gobierno de San Juan, funcionará de 11hs a 17.30 hs y se presenta como la feria frutihortícola más grande de la región de Cuyo.

La Expo Minera desplegó todo su show de innovación y negocios con una mezcla de creatividad y tecnología

El evento nació en 2022 de una idea de Agustín Recabarren, ingeniero agrónomo y coordinador general de la muestra, junto a su socio Luis Martín, productor y propietario de la finca donde se desarrolla la feria. Según explicó Recabarren, en la provincia no existía un espacio que conectara de manera masiva la oferta de insumos y servicios del agro con el productor, una necesidad que él mismo identificó desde su empresa de servicios e investigación agropecuaria.

Que el predio sea una finca en producción, y no un espacio ferial tradicional, es parte central de la propuesta. Permite mostrar cultivos reales sobre los que las empresas testean su tecnología —fertilizantes, variedades— a la vista del público, y exhibir maquinaria en funcionamiento efectivo, en lo que la organización llama dinámicas de máquinas: drones, pulverizadoras, tractores e implementos trabajando en terreno.

Con los años, la feria ganó envergadura, en la cantidad y calidad de sus expositores y en el contenido de sus actividades. Este año incorporó, por primera vez, al sector minero. Muchos proveedores agrícolas trabajan también para la minería y, en sentido inverso, empresas que llegaron a la provincia por la minería descubrieron aplicaciones para el agro.

Pese a la ampliación temática, el perfil de la feria se mantiene mayoritariamente agrícola: un 90% del evento corresponde al agro, porque se trata de una feria de negocios y no de un espacio exclusivamente sectorial. Entre los expositores con presencia en ambos rubros se encuentra Diesel Lange, representante de la marca Hyundai en San Juan, que exhibe tanto una línea de tractores como maquinaria para minería.

Esta edición reúne unas 100 empresas expositoras en el predio, de las cuales 20 y 30 son netamente sanjuaninas. Entre los disertantes hay especialistas de Perú y de Chile, junto con referentes técnicos de San Juan a los que la organización buscó dar espacio.

Agua, riego y El Niño en el centro de las charlas

El programa técnico se desarrolla en dos auditorios —Agrochery y Banco San Juan— que funcionan en simultáneo, con un promedio de cinco charlas diarias en cada uno.

El agua y la disponibilidad hídrica ocupan un lugar central: la organización optó por dejar los aspectos más puntuales de riego en manos de las empresas del rubro, en sus propios stands, y reservar las charlas para las cuestiones macro de clima y agua. Entre ellas se destacan una disertación sobre riego por pivote en pasturas, a cargo del ingeniero Fernando Orecchia, de Valley prevista para el miércoles 30 de septiembre y una charla sobre el fenómeno de El Niño y su impacto en la agricultura del Valle de Tulum, a cargo del ingeniero Cristian Albors, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, el jueves 1 de octubre. El viernes 2 de octubre está llevará a cabo además una presentación sobre el pronóstico de escurrimiento del río San Juan para el ciclo 2026-2027.

El programa incluye también dos conversatorios el jueves 1 de octubre, uno sobre los desafíos de la cadena del ajo y otro sobre la actualidad del tomate para industria, con la participación de técnicos, comercializadores y productores. Otros ejes de las charlas técnicas abarcan la producción de semilla de cebolla, el cultivo de quinua, la vitivinicultura y su diversificación, la pulverización de precisión con drones, la energía solar y el crédito de carbono, además de una serie de cuatro disertaciones dedicadas al pistacho el viernes 2 de octubre.

Drones, robots y ensayos a campo

Las dinámicas a campo —demostraciones de maquinaria en funcionamiento real— incluyen distintos modelos de drones agrícolas y de vigilancia, un robot agrícola, tractores en tareas de preparación de suelo, pulverizadoras y turbopulverizadoras para frutales, una retroexcavadora y un chipeador forestal. Entre las novedades que se presentan por primera vez, Recabarren destacó un dron de logística capaz de trasladar cargas de hasta 100 kilos en distancias largas y sin riesgo de tránsito aéreo, con aplicaciones tanto agrícolas como mineras —por ejemplo, acercar un repuesto desde un galpón hasta el lote de cosecha o hasta una perforadora—, y un dron de vigilancia pensado como alternativa o complemento a los serenos tradicionales.

El eje de la edición 2025 fue la inteligencia artificial aplicada al campo. Como muestra de la adopción tecnológica en la provincia, Recabarren citó el caso de los drones: hace unos cuatro años prácticamente no se vendían en San Juan, y hoy la cifra ronda las 100 unidades comercializadas.

El predio destina unas seis hectáreas a ensayos a campo, con parcelas de cultivos hortícolas —ajo y cebolla—, pasturas y verdeos de invierno —avena, cebada, trigo y alpiste— y una parcela de pistachos, incorporada inicialmente para pruebas dinámicas. Las empresas contratan a la organización el servicio de realizar esos ensayos, cuyos resultados pueden exhibirse en vivo durante la feria; a lo largo del año se suman microeventos adicionales para observar cada cultivo en distintas etapas de desarrollo.

Escala esperada y contexto económico

El sector de test drive cuenta con una pista específica para camionetas, donde marcas como Volkswagen y Fiat exhiben su desempeño en terreno, junto a una empresa de alquiler de vehículos utilizados tanto en agricultura como en minería. En materia de financiamiento, la oferta disponible en el predio corresponde principalmente al ámbito gubernamental, con información centralizada en el stand del gobierno provincial.

La oferta tecnológica de la feria abarca desde herramientas de bajo costo —como tijeras de podar a batería—, accesibles para productores chicos, hasta cosechadoras y tractores de gran porte, dirigidos a quienes cuentan con mayor capacidad de inversión. Consultado sobre qué tecnología recomendaría incorporar primero a un productor, Recabarren remitió a la eficiencia: en primer lugar el riego y luego la preparación de suelo, según las prioridades específicas de cada cultivo.

En la edición 2025 la feria recibió unas 2.500 personas por día entre expositores y público, cerca de 8.000 en total durante el evento. La convocatoria creció en todas sus ediciones y, para 2026, la organización espera superar los 3.000 visitantes diarios.

Cada edición deja un impulso para el sector y esa sensación de reencuentro de toda la cadena productiva como el principal saldo que deja la muestra.