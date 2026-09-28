Banco San Juan desembarca en Expo Innova Cuyo con soluciones financieras y su nueva línea de Leasing Sustentable

Banco San Juan participará de una nueva edición de Expo Innova Cuyo 2026, que se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Pocito, donde presentará una amplia propuesta de productos y servicios financieros especialmente diseñada para acompañar las necesidades de productores agropecuarios y de toda la cadena de valor vinculada a la actividad. Entre las novedades se destaca el lanzamiento de su nueva línea de Leasing Sustentable para la compra de equipos de riego, solares y tecnología aplicada.

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Durante la muestra, el Banco contará con un stand propio, donde un equipo de Oficiales de Negocios brindará asesoramiento especializado sobre las distintas alternativas de financiamiento disponibles para capital de trabajo, inversión, incorporación de tecnología y adquisición de maquinaria e insumos.

La propuesta contempla soluciones adaptadas a las distintas etapas y necesidades del ciclo productivo, entre las que se destacan:

• Financiación para Capital de Trabajo y Agroinsumos, en pesos y con plazos de hasta 12 meses.

• Leasing Sustentable para Compra de Equipos de Riego, Solares y Tecnología aplicada, en pesos y con plazos de 37 a 48 meses.

• Préstamos para la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas nuevos, en pesos, con plazos de hasta 48 meses y esquemas de amortización acordes al ciclo productivo.

• Acuerdos comerciales con los principales fabricantes e insumeras, que permiten acceder a condiciones especiales de financiación para la incorporación de tecnología, maquinaria e insumos.

• Líneas Sustentables para Capital de Trabajo e Inversión, en pesos y con plazos que van desde 12 hasta 48 meses, de acuerdo con el destino del financiamiento.

• Tarjeta Agro, con beneficios y alternativas de financiación para la compra de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y otros insumos vinculados a la producción.

• Seguros agropecuarios, para brindar cobertura y protección frente a los distintos riesgos asociados a la actividad.

• Fondos Comunes de Inversión (FCI) para operar desde Office Banking 100% online.

Leasing Sustentable

Es una herramienta diseñada para acompañar a PyMEs y empresas que buscan incorporar tecnologías y equipamiento orientados a la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Esta solución permite financiar la adquisición de bienes de capital destinados al ahorro energético, la generación de energías renovables y la movilidad sostenible, incluyendo equipos de riego, sistemas de energía solar, tecnología aplicada a procesos productivos y medios de transporte sustentables, tanto de origen nacional como importado.

La línea contempla plazos de hasta 48 meses, con sistema de amortización francés, montos acordes a la calificación crediticia de cada cliente y condiciones de garantía y pago adaptadas a las necesidades de cada proyecto.

La presencia de Banco San Juan en Expo Innova Cuyo 2026 reafirma su compromiso con el desarrollo de la actividad agropecuaria y con una de las principales cadenas productivas de la región, acercando herramientas financieras que contribuyen a impulsar la inversión, la incorporación de tecnología y el crecimiento de los productores.

Expo Innova Cuyo será también una oportunidad para que productores, empresarios, proveedores y representantes de toda la cadena agroindustrial puedan acercarse al stand de Banco San Juan, conocer la propuesta disponible y recibir asesoramiento de sus equipos comerciales.

Banco San Juan invita a sus clientes y a todo el sector agropecuario a visitar su stand N° C17 durante Expo Innova Cuyo 2026 y conocer las alternativas financieras pensadas para acompañar cada etapa de la producción.