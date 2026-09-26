Emperatriz Café: un nuevo espacio para disfrutar del café de especialidad y los pequeños momentos

Después de más de una década dedicada al mundo del café, Elisabeth Czybuk decidió transformar su experiencia y pasión en un nuevo proyecto familiar . Así nació Emperatriz Café , un espacio que abrió sus puertas el viernes 25 de septiembre con una propuesta que busca combinar café de especialidad, opciones dulces y saladas y un ambiente cálido para disfrutar de los pequeños momentos.

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Ubicado en Av. Leandro N. Alem 1040 Sur , Emperatriz fue pensado como mucho más que una cafetería. La idea es ofrecer un lugar donde cada persona pueda encontrar su propio momento: reunirse con amigos, compartir una charla, leer un libro, tener una reunión de trabajo o sentarse con la computadora y hacer una pausa acompañada de un buen café.

La carta reúne alternativas dulces y saladas para acompañar el café , con opciones pensadas para el desayuno, la merienda o una pausa durante la jornada.

Entre las propuestas se encuentran licuados y smoothies, croissants dulces y salados con distintos rellenos, cookies, budines y tortas , además de opciones como avocado toast para quienes buscan una alternativa diferente.

La propuesta también mantiene un vínculo con los sabores locales. Por eso, en Emperatriz no faltan los clásicos sanjuaninos como medialunas, tortitas y semitas , que forman parte de una carta pensada para diferentes gustos.

Un lugar para quedarse

La ambientación de Emperatriz busca acompañar la experiencia y convertir al café en el punto de partida para diferentes encuentros. Un café puede ser una charla entre amigos, una reunión de trabajo, una pausa en medio de la jornada o simplemente un momento para uno mismo.

Además, quienes prefieran disfrutar de la propuesta en otro lugar pueden realizar pedidos para llevar, una alternativa para sumar el café y algo rico a la rutina diaria.

Horarios

Emperatriz Café atiende al público de lunes a sábados, de 7 a 12.30 y de 17.30 a 21.30.

Con su apertura, el nuevo espacio familiar suma una alternativa para quienes buscan café de especialidad, sabores conocidos y un ambiente pensado para disfrutar sin apuro en la ciudad de San Juan.

Emperatriz Café