Régimen Exporta Simple: la herramienta que simplifica las exportaciones de las PyMEs en San Juan

El escenario del comercio exterior atraviesa una transformación clave para las pequeñas y medianas empresas de la provincia. A través de la figura del Operador Logístico del Régimen Exporta Simple (OLES), Andesmar Cargas se consolida como un prestador estratégico fundamental, abriendo una ventana de oportunidad inédita para la producción sanjuanina. La gran ventaja competitiva de este sistema radica en que permite a los productores despachar sus productos al exterior sin la obligación de inscribirse en el Registro de Importadores y Exportadores de ARCA, prescindiendo además de la contratación independiente de un despachante de aduana para llevar adelante el trámite.

Esta simplificación operativa reduce drastically las barreras de acceso de los pequeños emprendedores a su primera exportación, transformando un proceso tradicionalmente complejo en una alternativa accesible y ágil.

Exporta Simple fue creado para facilitar el acceso al comercio exterior a quienes antes encontraban demasiadas exigencias para comenzar a exportar. La posibilidad de operar mediante un OLES habilitado como Andesmar Cargas reduce la carga administrativa y simplifica el proceso para quienes desean realizar sus primeras ventas internacionales.

Para las PyMEs, la industria agroalimentaria, los productores vitivinícolas, olivícolas, el sector metalmecánico, los proveedores mineros y los emprendedores locales, esto representa la oportunidad de explorar nuevos mercados globales sin la necesidad de desarrollar una estructura propia de comercio exterior desde el inicio.

La gestión del programa se realiza de manera 100% digital a través del portal oficial exportasimple.gob.ar. Su alcance es transversal a toda la matriz productiva de San Juan: abarca desde bodegas, pasas de uva, aceite de oliva y alimentos frescos o procesados, hasta indumentaria, insumos tecnológicos e industriales.

Un aspecto determinante es la reciente actualización normativa respecto a los límites del régimen. Se eliminó el tope anual de USD 600.000 por exportador y el límite de USD 15.000 por cada operación individual para aquellas mercaderías que no están alcanzadas por derechos de exportación. Es fundamental precisar que, para los productos que sí abonan retenciones o derechos de exportación, los límites continúan vigentes. Con esta flexibilización para la oferta exenta, el mecanismo se convierte en un instrumento estratégico para consolidar el crecimiento del tejido empresarial sanjuanino.

Gestión integral: la logística enfocada en el desarrollo provincial

El espíritu central del sistema busca quitarle al exportador sanjuanino toda la carga administrativa y la incertidumbre de la gestión aduanera. A través del rol estratégico de Andesmar Cargas, el objetivo principal es asumir la responsabilidad operativa de punta a punta, permitiendo que el empresario o productor concentre sus recursos y energía exclusivamente en producir, innovar y concretar ventas internacionales.

En la práctica, la compañía se encarga de la totalidad de la cadena de valor del envío: desde el retiro de la mercadería en la planta, finca o depósito en San Juan, pasando por la correcta clasificación arancelaria y el transporte, hasta la entrega efectiva en el destino internacional.

San Juan - Mendoza - Al mundo: la fuerza de la logística cuyana

El verdadero diferencial del esquema radica en su integración regional: conectar la producción de San Juan vía Mendoza para salir directo al mundo, sin pasar por Buenos Aires.

A través de la conectividad terrestre con países limítrofes o el enlace aéreo mediante el nodo Cuyo, la mercadería sanjuanina accede a rutas internacionales con tiempos de tránsito competitivos y seguimiento constante. Frente a la oferta de couriers multinacionales, Andesmar Cargas aporta una atención cercana y adaptada a la realidad productiva de la provincia, garantizando una logística ágil, integrada y verdaderamente federal.