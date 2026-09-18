Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Hay una semana de septiembre que recomendamos agendar: del 17 al 23 llegan los Sporting Days . Durante 7 días, sporting.com.ar va a tener precios increíbles, oportunidades por tiempo limitado y nuevas jugadas cada día.

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¿Qué vas a encontrar? Cupones exclusivos de marcas, descuentos especiales, “Bombas” con precios por tiempo limitado, cuotas sin interés, envíos gratis y más. La propuesta tiene un diferencial: no todo pasa al mismo tiempo. A lo largo de la semana van a ir apareciendo distintas oportunidades, marcas y productos protagonistas. Así que la recomendación es simple: entrar todos los días y estar atentos a la próxima jugada.

Durante estos días va a haber mucho para elegir y algunos beneficios estarán disponibles por tiempo limitado. Una buena razón para seguir de cerca lo que vaya pasando durante la semana.

Para que nadie se quede fuera del partido, Sporting Days llega acompañado de las mejores financiaciones:

Como bonus track de esta gran temporada de descuentos, al mismo tiempo Urban Days llega a Woker con los mismos beneficios en cuanto a financiación y opciones, pero con un diferencial picante: un 50% de descuento en propuestas seleccionadas para quienes elijan sumar este estilo a su carrito.

El pitazo final: ¿Cómo aprovecharlo?

La cita es 100% online a través del sitio web oficial de la marca www.sporting.com.ar (y por supuesto, sumando los ingresos a la movida de Woker).

La recomendación de los expertos es visitar las plataformas diariamente para no perderse el beneficio del día, ya que las "jugadas" van cambiando y cada jornada trae una nueva oportunidad de ahorro antes del gran pitazo final.

Prepará las zapatillas, armá tu carrito y viví los Sporting Days: porque cuando las mejores marcas entran a la cancha, ganamos todos.